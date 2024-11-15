Почему нельзя выносить мусор вечером. Запомните раз и навсегда

Многие из нас слышали от своих мам, бабушек или прабабушек, что нельзя выносить мусор вечером. Существует несколько версий, почему так говорят.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что значит эта примета, а также как оградить себя от негатива и беды.

В Украине всегда существовало поверье, что после заката вместе с мусором из дома можно вынести достаток, благополучие и счастье.

Почему мусор нельзя выносить на ночь

1. Чтобы не привлечь беду

Наши предки верили во множество примет, касающихся нечистой силы и злых духов. Считалось, что все они активизируются именно вечером и ночью. Поэтому те, кто выносит мусор вечером, могли в скором времени оказаться в эпицентре конфликтов, ссор с друзьями, родственниками или же на работе.

2. Чтобы не вызвать подозрения у соседей

Соседям может показаться подозрительным то, что вы выносите мусор в темное время суток. Они могут начать говорить о вас плохо, а особо мнительные даже подозревать в чем-то.

3. Чтобы на вас не навели порчу

Ранее люди верили в то, что вечером ведьмы или злые маги могли похитить вещи и навести порчу на здоровье или даже смерть.

4. Чтобы не потерять финансовый достаток, счастье и удачу

Согласно фэн-шуй, если выносить мусор по вечерам, можно избавиться от финансового успеха, благополучия, счастья и везения.

Дело в том, что если вы выносите из дома вещи или отходы после заката, то отдаете потусторонним силам все то хорошее, что есть в вашей жизни. Энергетика в этот период сильна, а противостоять ей сложно, поэтому велика вероятность, что вместе с мусором вы "унесете" из дома счастье.

5. Чтобы не разозлить домовика

В народе считалось, что домовик, который живет в каждом доме, по ночам выходит и ищет, чем ему можно подкрепиться. Если он не находит еду на столе, он будет искать ее в мусоре. Если вы выкинете мусор, это его может разозлить, и он начнет пакостить вам. Отметим, что сейчас в эту примету мало кто верит.

Почему мусор не выносят вечером и ночью (иллюстрация: pixabay.com)

В современном мире существует более рациональные объяснения, почему нельзя выносить мусор на ночь:

Зимой можно простудиться и заболеть (так как многие выносят его в домашней одежде и открытых тапочках);

в темное время суток можно чаще столкнуться с неприятными личностями возле мусорки, а также бродячими собаками;

в дождливые дни или когда гололед высока вероятность поскользнуться и упасть, если у вас тяжелый мусорный пакет.

В какие дни нельзя выносить мусор

Считается, что мусор также лучше не выносить в дни больших церковных праздников (Пасха, Рождество) и по воскресеньем.

Чтобы не вынести из дома счастье и благополучие вместе с отходами, нужно сказать: "Выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю". Это помогает избавиться от проблем и не потерять удачу.

Почему мусор не выносят вечером и ночью (иллюстрация: pixabay.com)