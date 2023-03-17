Никогда не делайте такого с орхидеей: ошибка, убивающая цветок

Орхидея нуждается в специфическом уходе, ведь цветок - экзотический гость из юго-восточной Азии. Ее сажают в необычный субстрат, обязательно - в прозрачные горшки, и поливают нетрадиционно. Потому и подход к растению особенный.

О недопустимой ошибке в обращении с орхидеей рассказала блогер из TikTok "Світ орхідей".

Как нельзя поступать с орхидеей

Некоторые начинающие цветоводы думают, что при пересадке надо тщательно обрезать корни орхидее, потому что они старые, цветку не нужны, и она скоро нарастит новые корешки.

На самом деле растение долго растит корни, как, собственно, и листья, поэтому "кастрировать" цветок не стоит. Иначе он может погибнуть.

Смотрите, как нельзя поступать с орхидеей:

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Другие типичные ошибки

Залив

Нельзя заливать горшок с орхидеей, погружая в воду до краев и оставлять цветок надолго. Залейте воду в емкость чуть больше горшка с орхидеей. Поставьте туда цветок, чтобы часть горшка, где корни, погрузились в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы цветок "напился". Следующий полив потребуется, когда субстрат полностью просохнет.

Редкий полив

Если поливать орхидею раз в месяц, то она может медленно погибнуть. Листья со временем будут увядать, а корни - усыхать.

Частый душ

Если часто и полностью заливать всю орхидею водой - в розетку, пазухи, и никак не убирать оттуда воду, рано или поздно начнется процесс загнивания.

Вредители

Если вовремя не бороться с вредителями и ждать, пока они полностью облепят цветок, орхидея погибнет.

Солнечное окно

Летом загубить орхидею может солнечное окно в вашем доме. Если в полдень солнце будет печь на цветок, он сгорит от такой нагрузки.