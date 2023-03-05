Орхидея как подарок. Кому ни в коем случае нельзя презентовать цветок

Экзотические красавицы орхидеи в широком ассортименте представлены на полках супермаркетов и цветочных магазинов. Такой вазон может показаться прекрасным подарком к праздникам, но не торопитесь покупать цветок.

Кому не стоит дарить орхидею

Говорят, что орхидея - особый подарок, который нужно тщательно выбирать, оценивая чуть ли не каждый цветок и листок. Именно поэтому орхидею не стоит дарить, если у вас нет глубоких чувств к человеку, если просто нужно что-то презентовать, чтобы "было".

Если у вас нет личных отношений с человеком, орхидею дарить не стоит. Например, цветок - не лучший подарок для коллеги, учительницы или другого лица, с которым у вас сугубо деловые отношения.

Помните, что при выборе цветка в подарок не стоит экономить и выбирать уцененный вазон, который уже перестает цвести или имеет некоторые дефекты.

Значение орхидеи в подарок

Орхидея всегда означает искреннее и чистое чувство, трепетное и уважительное отношение. Ее часто дарят любимым, чтобы показать свою привязанность и настоящие чувства.

Дарить цветок любимому человеку стоит только в том случае, если ваши намерения серьезны, а чувства - глубокие и крепкие.

Экзотический цветок станет отличным презентом любимой жене, особенно если в последнее время ваши отношения несколько остыли. Роскошный цветок без слов расскажет, что страсть и уважение по-прежнему не покинули ваш союз.

Адепты фэн-шуй рекомендуют дарить орхидеи в горшках именно женщинам. Ведь этот цветок для слабого пола является источником красоты и здоровья, очарования и молодости.

Интересно, что мужчинам тоже можно подарить орхидею, если вы хотите подчеркнуть его стремление к идеалу в любой сфере деятельности, а также мудрость принятых решений и благоразумие поступков.

Выберите более "мужественный" цвет цветов, например темно-бордовый или почти черный, как у сорта "Черный лебедь".

Орхидея "Черный лебедь" (фото: orchidsworld)

Какую орхидею подарить начинающим

Выберите простейшую орхидею типа "мультифлора" (выпускающая за один раз несколько цветоносов, но имеющfz меньший размер и высоту цветоносов) или "стандарт" (высота такого растения до 50 см, а диаметр горшка 12 см, чаще всего цветонос выпускает один)/

Главная характеристика простейшей орхидеи - ее цвет. Это фаленопсис с белыми цветами. Именно такая прекрасно подойдет начинающим.

Как правило, белые орхидеи - неприхотливы в уходе, красиво и пышно цветут, у них очень редко бывают проблемы со здоровьем, и при этом они выглядят очень хорошо.

Белая орхидея лучше подойдет начинающим (фото: pixabay)