Орхидея как подарок. Кому ни в коем случае нельзя презентовать цветок
Экзотические красавицы орхидеи в широком ассортименте представлены на полках супермаркетов и цветочных магазинов. Такой вазон может показаться прекрасным подарком к праздникам, но не торопитесь покупать цветок.
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Кому не стоит дарить орхидею
Говорят, что орхидея - особый подарок, который нужно тщательно выбирать, оценивая чуть ли не каждый цветок и листок. Именно поэтому орхидею не стоит дарить, если у вас нет глубоких чувств к человеку, если просто нужно что-то презентовать, чтобы "было".
Если у вас нет личных отношений с человеком, орхидею дарить не стоит. Например, цветок - не лучший подарок для коллеги, учительницы или другого лица, с которым у вас сугубо деловые отношения.
Помните, что при выборе цветка в подарок не стоит экономить и выбирать уцененный вазон, который уже перестает цвести или имеет некоторые дефекты.
Значение орхидеи в подарок
Орхидея всегда означает искреннее и чистое чувство, трепетное и уважительное отношение. Ее часто дарят любимым, чтобы показать свою привязанность и настоящие чувства.
Дарить цветок любимому человеку стоит только в том случае, если ваши намерения серьезны, а чувства - глубокие и крепкие.
Экзотический цветок станет отличным презентом любимой жене, особенно если в последнее время ваши отношения несколько остыли. Роскошный цветок без слов расскажет, что страсть и уважение по-прежнему не покинули ваш союз.
Адепты фэн-шуй рекомендуют дарить орхидеи в горшках именно женщинам. Ведь этот цветок для слабого пола является источником красоты и здоровья, очарования и молодости.
Интересно, что мужчинам тоже можно подарить орхидею, если вы хотите подчеркнуть его стремление к идеалу в любой сфере деятельности, а также мудрость принятых решений и благоразумие поступков.
Выберите более "мужественный" цвет цветов, например темно-бордовый или почти черный, как у сорта "Черный лебедь".
Орхидея "Черный лебедь" (фото: orchidsworld)
Какую орхидею подарить начинающим
Выберите простейшую орхидею типа "мультифлора" (выпускающая за один раз несколько цветоносов, но имеющfz меньший размер и высоту цветоносов) или "стандарт" (высота такого растения до 50 см, а диаметр горшка 12 см, чаще всего цветонос выпускает один)/
Главная характеристика простейшей орхидеи - ее цвет. Это фаленопсис с белыми цветами. Именно такая прекрасно подойдет начинающим.
Как правило, белые орхидеи - неприхотливы в уходе, красиво и пышно цветут, у них очень редко бывают проблемы со здоровьем, и при этом они выглядят очень хорошо.
Белая орхидея лучше подойдет начинающим (фото: pixabay)
Раньше мы писали, как нельзя ухаживать за орхидеей, чтобы ее не убить.
Также сообщалось, почему и кому нельзя дарить цветы в горшках.