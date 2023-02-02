Не делайте этого с орхидеей после покупки, чтобы не испортить цветок

Орхидея – экзотическая красавица, нуждающаяся в особом уходе. И он часто заключается в том, что цветок нужно просто оставить в покое и трогать как можно меньше. Это касается и пересадок только что купленных вазонов.

Нужно ли сразу менять субстрат в магазинной орхидее, рассказала блогер из TikTok "Світ орхідей".

Нужно ли пересаживать только что приобретенную орхидею?

Нет. Этого делать не нужно. Некоторые советчики говорят, что при покупке орхидею сразу нужно пересадить, потому что там есть "страшный и ужасный" торфяной стакан, который нужно сразу достать.

Действительно, у большинства орхидей есть такой стакан в корнях, поэтому ее нужно правильно поливать. Окунайте горшок с орхидеей в воду на 1/3, таким образом этот стакан не будет слишком размокать.

После того как орхидея напьется (это несколько часов), вам нужно вытащить из воды горшок. Поливают по мере просушивания: когда корни полностью высохнут, если они все еще влажные - подождите еще.

Когда нужно пересаживать

Орхидея любит тесные горшки, поэтому ее следует пересаживать только тогда, когда в горшке будет очень много корней.

Если после покупки увидели испорченные корешки или корешки с желтым кончиком, не нужно сразу доставать растение, обрезать корни, перебирать их.

Просто оставьте растение в покое, пока оно само не попросит пересадки, нарастив много корней, которые сильно вылезают из горшка.