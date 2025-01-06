Никогда так не делайте: эндокринолог назвала миф, который наносит вред здоровью

В сети неоднократно распространялся миф о том, что употребление уксуса перед едой может помочь контролировать уровень гликемии. Такой "лайфхак" может нанести серьезный вред здоровью, поэтому стоит знать обо всех последствиях.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему пить уксус опасно для жизни.

Как возник миф

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, уксус - это не панацея, а опасный способ лечения.

Она рассказала, что миф об использовании уксуса для снижения гликемии возник на основе нескольких исследований. Наблюдалось, что потребление небольшого количества уксуса перед едой может снижать постпрандиальную (после еды) гликемию.

Это объясняется тем, что уксусная кислота замедляет опорожнение желудка и, соответственно, усвоение углеводов.

Однако этот эффект не является постоянным, и его интенсивность сильно варьируется в зависимости от организма человека, типа пищи и наличия сопутствующих болезней и тому подобное.

"Уксус не лечит диабет, не заменяет инсулин или другие препараты и точно не гарантирует контроль над уровнем сахара", - добавила эндокринолог.

Почему пить уксус опасно

Ожог желудка

Повреждение слизистой желудка употребление концентрированного уксуса может вызвать раздражение или даже ожоги слизистой оболочки желудка, что приведет к гастриту или язве.

Риск обезвоживания

Чрезмерное потребление уксуса способствует выведению калия из организма, что влияет на работу сердца и мышц.

Развитие кислотного рефлюкса

Уксусная кислота повышает кислотность желудка, что может вызвать изжогу или обострить рефлюксную болезнь.

Влияние на зубную эмаль

Уксусная кислота постепенно разъедает эмаль, что может приводить к чувствительности зубов и кариесу.

Как контролировать уровень гликемии

Стоит придерживаться сбалансированной диеты с низким гликемическим индексом и регулярно заниматься физической активностью.

Также можно контролировать уровень глюкозы с помощью глюкометра.

Избыток глюкозы превращается в гликоген или в триглицериды для аккумулирования энергии. Глюкоза - важнейший источник метаболической энергии для большинства клеток, особенно для некоторых клеток (например, нейроны и эритроциты), которые почти полностью зависят от уровня глюкозы.

Мозг требует достаточно устойчивой гликемии, чтобы функционировать. Концентрации глюкозы в крови человека меньше, чем 3 ммоль/л, или больше, чем 30 ммоль/л могут привести к потере сознания, судорогам и коме.