Ніколи так не робіть: ендокринолог назвала міф, який завдає шкоди здоров'ю

У мережі неодноразово ширився міф про те, що вживання оцету перед їжею може допомогти контролювати рівень глікемії. Такий "лайфхак" може завдати серйозної шкоди здоров'ю, тому варто знати про усі наслідки.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому пити оцет небезпечно для життя.

Як виник міф

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, оцет - це не панацея, а небезпечний спосіб лікування.

Вона розповіла, що міф про використання оцту для зниження глікемії виник на основі декількох досліджень. Спостерігалося, що споживання невеликої кількості оцту перед їжею може знижувати постпрандіальну (після їжі) глікемію.

Це пояснюється тим, що оцтова кислота уповільнює спорожнення шлунка і, відповідно, засвоєння вуглеводів.

Однак цей ефект не є постійним, і його інтенсивність сильно варіюється залежно від організму людини, типу їжі та наявності супутніх хвороб тощо.

"Оцет не лікує діабет, не замінює інсулін або інші препарати і точно не гарантує контроль над рівнем цукру", - додала ендокринолог.

Чому пити оцет небезпечно

Опік шлунка

Пошкодження слизової шлунка вживання концентрованого оцту може викликати подразнення або навіть опіки слизової оболонки шлунка, що призведе до гастриту або виразки.

Ризик зневоднення

Надмірне споживання оцту сприяє виведенню калію з організму, що впливає на роботу серця і мʼязів.

Розвиток кислотного рефлюксу

Оцтова кислота підвищує кислотність шлунка, що може викликати печію або загострити рефлюксну хворобу.

Вплив на зубну емаль

Оцтова кислота поступово роз'їдає емаль, що може призводити до чутливості зубів і карієсу.

Як контролювати рівень глікемії

Варто д﻿отримуватися збалансованої дієти з низьким глікемічним індексом та р﻿егулярно займатися фізичною активністю.

Також можна контролювати рівень глюкози за допомогою глюкометра.

Надлишок глюкози перетворюється на глікоген або на тригліцериди для акумулювання енергії. Глюкоза - найважливіше джерело метаболічної енергії для більшості клітин, особливо для деяких клітин (наприклад, нейрони та еритроцити), які майже повністю залежать від рівня глюкози.

Мозок вимагає досить стійкої глікемії, щоб функціонувати. Концентрації глюкози в крові людини менше, ніж 3 ммоль/л, або більше, ніж 30 ммоль/л можуть призвести до втрати свідомості, судом та коми.