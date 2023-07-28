Никогда не дарите деньги на день рождения! Почему такой подарок принесет неприятности

Подарить деньги на день рождения или другое важное событие – что может быть проще? И многим людям кажется, что это самый лучший вариант подарка. Особенно когда нет вариантов для презента, не хватило времени или вы этого человека не очень хорошо знаете.

Но вы точно не будете так поступать, когда узнаете, почему такой подарок может принести неприятности. Об этом – читайте ниже.

Приметы не советуют

Согласно старинным народным приметам, дарить деньги и принимать их в подарок опасно. Это может невольно лишить вас благополучия.

Деньги не считаются подарком, потому что даритель не вложил в них частичку своего душевного тепла и не проявил интереса к тому, чтобы подобрать что-то личное для человека.

Случается такое, что с подарком угодить очень сложно или вас внезапно пригласили на праздник и времени покупать подарок просто не было. Ну с пустыми руками приходить не вежливо, поэтому вы быстро складываете несколько купюр в конверт.

В такой ситуации следует выбрать хотя бы хороший праздничный конверт или коробочку, открытку, которую вы должны подписать вручную. И уложите в такой конверт 1-2 купюры большого номинала.

Есть еще один нюанс – деньги для подарка не должны быть в вашем кошельке. То есть разменяйте, снимите с банкомата и сразу же положите в конверт.

Деньги наделены мощной энергетикой

Дело в том, что деньги наделены мощной энергетикой. Они впитывают энергетическое поле своего хозяина. И отдавать что-то с вашей личной энергетикой – это подарить свою финансовую удачу другому человеку.

Мы прилагаем немало усилий, чтобы их заработать, работаем, устаем. Получаем удовольствие от выплаты зарплаты и потом… просто отдаем это все другому человеку.

Важные приметы о таком подарке

Дарить деньги можно только хорошо знакомому человеку. А вот руководителю, коллеге по работе, незнакомым или плохо знакомым людям – поищите другой подарок. Может ухудшиться не только ваше финансовое положение, но и у того человека, которому вы их подарите.

Плохой приметой считается открывать конверт с деньгами в присутствии подарившего их. А еще хуже – считать.

Дарить деньги малознакомым людям не стоит хотя бы из-за того, что вы не знаете, как они к этому сюрпризу отнесутся. Возможно, такой презент их обидит или заденет и отрицательная энергетика может создать вам проблемы.

Если вам подарили деньги, не открывайте конверт и не считайте купюры. Это не вежливо и небезопасно. Положите конверт в карман, пусть деньги "привыкают" к новому хозяину.

Не стоит тратить эти деньги на какие-нибудь глупости или безделушки. Купите что-то ценное и важное, что будет иметь для вас значение и будет радовать.