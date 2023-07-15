Какие деньги категорически нельзя хранить в кошельке, чтобы не привлечь бедность

Некоторые монеты и банкноты в кошельке, согласно приметам, могут приумножать богатство. Другие же наоборот - провоцировать бедность и несчастье.

Какие монеты нельзя класть в кошелек, чтобы не отпугнуть денежную удачу - читайте ниже.

Почерневшие монеты

Согласно приметам, почерневшие копейки нельзя класть в кошелек к другим деньгам. Налет темного цвета блокирует денежную энергетику и заряжает на бедность находящиеся рядом купюры и монеты.

Погнутые монеты

Такие монеты часто используются в магических ритуалах для опрокидывания на других своих финансовых проблем. В частности, если вы случайно получили на сдачу такую монету, не кладите ее в кошелек. Отдайте лучше нуждающимся.

Монеты, вышедшие из обращения

Не стоит класть в кошелек вышедшие из обращения копейки, ведь они притягивают нищету. Приметы объясняют, что энергетика богатства в таких монетах заблокирована, и они будут блокировать ваши денежные потоки. Поэтому храните вышедшие из обращения монеты отдельно от своих сбережений.

Найденные деньги

Иногда так может случиться, что на улице случайно можно найти деньги. Такие деньги никогда не кладите их в кошелек, ведь у них плохая энергетика. Подобранные деньги надо положить отдельно от собственных, чтобы плохая энергетика не перешла к ним.

Лотерея

Если вам повезло и выиграли деньги в лотерее, то их не следует сразу класть в кошелек. Такие деньги не имеют ничего общего с удачей, ведь они наоборот отпугивают богатство.

Поврежденные деньги

Разорванные или поврежденные купюры как можно быстрее нужно куда-то девать, ведь они притягивают к себе бедность и нищету. Однако категорически нельзя класть их в кошелек.

Что положить в кошелек, чтобы деньги водились

Народные приметы свидетельствуют, что самый мощный талисман для привлечения денег - это купюра с редким номиналом. Вы можете положить ее в кошелек, используя отделение, где нет никаких других банкнот. При этом важно не сгибать купюру, а оставить ровной, иначе денежные потоки в ней блокируются.