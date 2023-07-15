ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие деньги категорически нельзя хранить в кошельке, чтобы не привлечь бедность

Новина українською →
Суббота 15 июля 2023 19:58
Какие деньги категорически нельзя хранить в кошельке, чтобы не привлечь бедность Какие деньги нельзя класть в кошелек (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые монеты и банкноты в кошельке, согласно приметам, могут приумножать богатство. Другие же наоборот - провоцировать бедность и несчастье.

Какие монеты нельзя класть в кошелек, чтобы не отпугнуть денежную удачу - читайте ниже.

Почерневшие монеты

Согласно приметам, почерневшие копейки нельзя класть в кошелек к другим деньгам. Налет темного цвета блокирует денежную энергетику и заряжает на бедность находящиеся рядом купюры и монеты.

Погнутые монеты

Такие монеты часто используются в магических ритуалах для опрокидывания на других своих финансовых проблем. В частности, если вы случайно получили на сдачу такую монету, не кладите ее в кошелек. Отдайте лучше нуждающимся.

Монеты, вышедшие из обращения

Не стоит класть в кошелек вышедшие из обращения копейки, ведь они притягивают нищету. Приметы объясняют, что энергетика богатства в таких монетах заблокирована, и они будут блокировать ваши денежные потоки. Поэтому храните вышедшие из обращения монеты отдельно от своих сбережений.

Найденные деньги

Иногда так может случиться, что на улице случайно можно найти деньги. Такие деньги никогда не кладите их в кошелек, ведь у них плохая энергетика. Подобранные деньги надо положить отдельно от собственных, чтобы плохая энергетика не перешла к ним.

Лотерея

Если вам повезло и выиграли деньги в лотерее, то их не следует сразу класть в кошелек. Такие деньги не имеют ничего общего с удачей, ведь они наоборот отпугивают богатство.

Поврежденные деньги

Разорванные или поврежденные купюры как можно быстрее нужно куда-то девать, ведь они притягивают к себе бедность и нищету. Однако категорически нельзя класть их в кошелек.

Что положить в кошелек, чтобы деньги водились

Народные приметы свидетельствуют, что самый мощный талисман для привлечения денег - это купюра с редким номиналом. Вы можете положить ее в кошелек, используя отделение, где нет никаких других банкнот. При этом важно не сгибать купюру, а оставить ровной, иначе денежные потоки в ней блокируются.

Ранее мы сообщали, почему нельзя возвращать посуду пустой после угощения.

Также мы писали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикмети долари