Николас Карма заявил о нападении с пистолетом: в ТЦК отреагировали

Львовский блогер Николас Карма, известный своей рубрикой "Сколько стоит ваш лук?", заявил о нападении на него во время съемок в Полтаве 5 октября. В комментариях на его странице некоторые подписчики указали, что на видео мужчина похож на представителя ТЦК Александра Логвиненко. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин прокомментировал конфликт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий "Суспільному".

По словам Истомина, 5 октября Александр Логвиненко проводил время в городе вместе с семьей.

"Он заметил мужчину, который подходил к женщинам и задавал им различные провокационные вопросы. В свою очередь, он также решил подойти и задать два простых вопроса - отношение к ВСУ и к военной службе. При этом он сообщил, что является офицером ВСУ. На видео это все есть", - рассказал представитель Полтавского областного ТЦК.

"Потом он отошел. Никакого конфликта со стороны офицера не было. Но блогер подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать откровенно, применяя при этом меры физического воздействия", - сообщил он.

Скриншот

Также мужчина говорит, что на видео видно, что у представителя ТЦК не было пистолета. Предмет, который имел вид пистолета, оказался у другого человека, который появился в кадре уже после того, как к офицеру ВСУ была применена сила.

"Правоохранители уже проверили этот предмет - это не был боевой пистолет и угрозы жизни и здоровью блогеру не было вообще", - добавил Роман.

Как сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб Суспільному, Николас Карма не обращался в полицию. Следователи зарегистрировали видео, опубликованное блогером на его странице.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку всех причастных к инциденту, и после завершения этой проверки будет принято соответствующее решение.

Что предшествовало скандалу

Николас Карма сообщил о нападении на него во время съемок в Полтаве 5 октября. По его словам, во время конфликта неизвестный приставил пистолет к его шее. Кроме того, этот мужчина угрожал и свидетелям инцидента, однако, к счастью, все обошлось без серьезных последствий.