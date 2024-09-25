Сколько стоит "лук" Тины Кароль. Николас Карма неожиданно застал певицу на концерте (видео)
Во время концерта известной певицы Тины Кароль, которая недавно стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение, на сцене появился блогер Николас Карма и поинтересовался у певицы, сколько стоит ее образ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост блогера в Instagram.
Как известно, сейчас артистка находится в туре в поддержку нового альбома "Лірика". Вчера, 24 сентября, она выступала во Львове, где ее ждал сюрприз. После ее выступления на сцене появился блогер Николас Карма, который стал известен в сети благодаря своей фразе "Сколько стоит ваш лук?".
Он подарил Тине роскошный букет красных роз и задал свой коронный вопрос о стоимости ее образа: белого корсета и черной юбки в пол.
Певица на своем концерте (фото: instagram.com/tina_karol)
"Корсет, он на самом деле очень удобный, потому что я когда пою, а я пою ребрами. И когда слишком тесный корсет, это самое ужасное, что может случиться с исполнителями. Кажется, 7500 грн он, но мне его подарили", - отметила Кароль.
Далее она рассказала о стоимости юбки и обуви.
"Сама пришла к портному и сказала, что хочу такую, где-то приблизительно 3000 грн. Это сценическая моя обувь, около 5200 грн", - рассекретила певица.
Затем Тина Кароль пошутила и задала аналогичный вопрос блогеру. Николас Карма также поблагодарил артистку за выступление и даже признался ей в любви.
"Я вас люблю, Тина Кароль, люблю вас", - отметил он и стал на одно колено.
Что известно о новом альбоме "Лірика" Тины Кароль
Альбом "Лірика" включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу Кароль называет одной из лучших в своей карьере.
К слову, недавно певица выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика". Знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, а также похвасталась стальным прессом.
Тина Кароль на своем концерте (фото: instagram.com/tina_karol)
Ранее Тина Кароль нарушила собственное обещание и всех удивила.
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