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На блогера Николаса Карму напали в Полтаве: что известно

Воскресенье 06 октября 2024 10:00
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На блогера Николаса Карму напали в Полтаве: что известно Николас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогер Николас Карма сообщил, что на него напали в Полтаве. Во время конфликта с группой людей один из мужчин угрожал инфлюэнсеру пистолетом, приставив его к шее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект SІtyler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Детали нападения на Николаса Карму

По словам блогера, инцидент произошел 5 октября. Во время съемок очередного выпуска рубрики "Сколько стоит ваш лук?" группа мужчин, которая находилась рядом, начала выкрикивать оскорбления в адрес Кармы.

После завершения интервью провокаторы подошли к нему с камерами и спросили о его отношении к ВСУ. На что тот ответил, что каждый должен быть или в армии, или для армии.

На блогера Николаса Карму напали в Полтаве: что известно

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

"Для того, чтобы были определенные какие-то доказательства, я решил подойти к ним, с ними поговорить на свою камеру. Я попросил, чтобы он посмотрел на мою камеру, показал свое лицо. Его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее", - рассказал Николас.

Он также отметил, что незнакомец угрожал пистолетом не только ему, но и случайным очевидцам, которые проходили мимо. Эти люди не имели никакого отношения к блогеру и просто наблюдали за происходящим со стороны.

Напомним, подобные инциденты уже случались с Николасом. В мае Карма, прогуливаясь по площади Рынок, услышал нецензурные выкрики в свой адрес.

На видео, которое обнародовал блогер, видно как он делает замечание парню, что не красиво выкрикивать в спину. Впоследствии этот парень брызнул в его лицо баллончиком.

В результате Галицкий районный суд Львова признал 21-летнего Николая Пискорского виновным в совершении мелкого хулиганства. Суд при 119 грн штрафа.

Недавно Николас Карма пожаловался на неадекватное поведение людей.

Также смотрите, как он засветился на "Караоке на Майдане" 10 лет назад.

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Полтава блоггер
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