Николас Карма рассекретил стоимость лука известного блогера "Галицька діва"

Николас Карма - небезызвестный блогер который очень любит узнавать у звезд о стоимости их образов. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой звезды делятся нужной для блога информацией.

О том, сколько стоит образ блогера "Галицька діва", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look "Галицкої діви"

Николас Карма часто встречает украинских звезд исключительно на улицах Львова, поскольку именно там блогер и живет. Он тихонько и неожиданно подкрадывается с камерой к прохожим и узнает, сколько стоит образ людей. Удивительно, все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики просто улиц, даже без подготовки.

На этот раз в камеру Николаса попал известный блоггер и ведущий Андрей Черепущак, более известный, как "Галицька діва. Муж охотно пообщался с Николасом. Правда, Карма сам приехал в Киев и встретил своего коллегу.

пальто в клетку - 3 тысячи гривен

широкие джинсы также стоят - 3 тысячи гривен

свитер от бренда Asos - 1 тысяча 300 гривен

кроссовки - стоят 4 тысячи гривен

рюкзак от известного бренда Tommy Hilfiger - стоит 5 тысяч гривен

Стиль Андрея Черепущака

Поскольку Андрей достаточно эпатажный мужчина, благодаря своему образу, который он демонстрирует в Instagram-блоге, он следит за последними трендами в моде и одевается очень стильно.

Блогер любит свободные вещи, свитшоты, свитера, широкие джинсы и брюки, длинные пальто или дутые курточки и пуховики.

Его стиль очень современный и трендовый, поэтому он часто рекламирует различные бренды в своем профиле. Иногда Андрей может одеться и более классически, то есть это костюмы, рубашки, классические брюки и туфли. И этот стиль тоже очень подходит мужчине, поскольку он подстраивает каждую вещь под себя и свою уникальность.

Стиль Андрея Черепущака (фото: cherepushchak_andriy)