Сколько стоит трендовая дубленка из овчины, как у Тины Кароль

Тина Кароль любит демонстрировать довольно дорогие вещи на выступлениях, во время туров и на фотосессиях. Но в повседневной жизни артистка предпочитает простые вещи, но это не значит, что они дешевы.

О том, сколько стоит дубленка, как у Кароль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль поклонницы Тины.

Сколько стоит дубленка Тины Кароль

Тина засветилась на публике в белой роскошной дубленке, которая покорила не только ее сердце, но и большое количество женщин.

Артистка показала фото в длинной дубленке из овчины Керли, которую звезда надела на черный лонгслив и обычные темно-синие джинсы.

Как оказалось, эта дубленка не проста, она брендовая и достаточно дорого стоит. Ее производителем является украинский бренд GOT'S label. И стоит она 1 тысячу 200 долларов. Этот бренд нередко выбирают селебрити, к тому же не только украинские, поскольку бренд отшивает качественную верхнюю одежду, чем может гордиться.

Тина Кароль в трендовой дубленке (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Для трендовой зимней верхней одежды да еще из овчины - это вполне адекватная цена. Но стоит признать, что у Тины платья дороже, чем дубленка.

Однако по словам артистки эти вещи являются лишь концертными нарядами или подарками за рекламные интеграции с брендами. Об этом звезда говорила в блоге Николаса Кармы, когда он поймал поп-диву прямо на улицах и расспрашивал о стоимости ее лука.

Дубленка, которую выбрала Тина, является трендом зимы 2024 года и это демонстрирует то, что певица следит за трендами и любит производить впечатление даже в повседневной жизни, хотя не пытается этого сделать специально.

Кстати, стоит отметить вне камер Кароль не любит краситься или делать укладки и ее одежда достаточно проста и повседневна.

Именно поэтому на фотографии в дубленке артистка сделала аккуратный пучок на затылке и засветилась почти без макияжа, что выглядит нежно и привлекательно.