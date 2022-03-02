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Під Миколаєвом місцеві захопили ворожий БТР і відкотили його на тракторі (фото)

Автор: Світлана Мащенко

В Миколаївській області місцеві мешканці захопили ворожий російський бронетранспортер і відбуксирували його трактором.

Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.

Сталося це в Єланецькій громаді. На кадрах видно, що мешканці переможно оглядають БТР, а потім транспортують його на буксирі трактором.

Дійсність зараз така, що БТР в господарстві теж згодиться.

Раніше ми писали, що вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ.

Також повідомлялося про незбагненні для розуму вчинки українців під час війни на фото та відео.

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