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Цих людей не перемогти! Незбагненні розуму вчинки українців під час війни

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Вівторок 01 березня 2022 10:03
Цих людей не перемогти! Незбагненні розуму вчинки українців під час війни Колаж РБК-Україна: Незбагненні розуму вчинки українців під час війни
Автор: Світлана Мащенко

З першого дня вторгнення російських ворожих військ українці демонструють окупанту та всьому світу, що такий народ не зламати та не перемогти. Простий мужик із сигаретою в зубах знешкоджує міну, роми виганяють на тракторі танк, двоє залізничників захоплюють БТР і знімають із нього загарбників, люди натовпом без жодного пострілу розгортають техніку...

Дивіться та читайте нижче у нашому матеріалі про найнезвичайніші випадки, які кажуть - такий народ не перемогти!

Ось той самий трактор і БМП десь на півдні України. Про це говорить буква Z, так позначено техніку, яка наступає з цього напряму.

На цього чоловіка, який з цигаркою в зубах переносить міну, що не розірвалася, в лісопосадку, можна дивитися вічно.

У Києві на Оболоні місцеві гопники віджали російський БТР. Побили російських солдатів. Дочекалися ЗСУ та все спокійно їм передали.

А ці залізничники: Руслан Аристархов, начальник станції "Баси", і Артем Кисельов, начальник станції "Суми вантажна" направили ворога на БТР у глухий кут, а коли він застряг там, зняли двох окупантів і передали теробороні.

Цих людей не перемогти! Незбагненні розуму вчинки українців під час війни

А у Любимівці Херсонської області роми викрали у російських військових танк. Цю новину навіть репостнув президент Польщі Анджей Дуда.

Цих людей не перемогти! Незбагненні розуму вчинки українців під час війни

У Городні Чернігівської області люди вийшли без зброї та розгорнули російські танки.

І насамкінець, мабуть, найпозитивніше. Історія про невідомого героя із Дніпра.

Раніше ми публікували фотопідбірку білбордів, які показують напрям, куди потрібно йти російському солдатові.

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Перемога буде за нами! Слава України!

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