UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В Николаевской области местные жители захватили вражеский российский бронетранспортер и отбуксировали его трактором.

Об этом сообщает "Суспільне" Николаев.

Произошло это в Еланецкой общине. На кадрах видно, что жители победно осматривают БТР, а затем транспортируют его на буксире трактором.

Действительность сейчас такова, что БТР в хозяйстве тоже сгодится.

Ранее мы писали, что улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ.

Также сообщалось о непостижимых уму поступках украинцев во время войны на фото и видео.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВторжение России в Украину