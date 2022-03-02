Под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе (фото)

В Николаевской области местные жители захватили вражеский российский бронетранспортер и отбуксировали его трактором.
Об этом сообщает "Суспільне" Николаев.
Произошло это в Еланецкой общине. На кадрах видно, что жители победно осматривают БТР, а затем транспортируют его на буксире трактором.
Действительность сейчас такова, что БТР в хозяйстве тоже сгодится.
Ранее мы писали, что улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ.
Также сообщалось о непостижимых уму поступках украинцев во время войны на фото и видео.
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