Під Миколаєвом місцеві захопили ворожий БТР і відкотили його на тракторі (фото)
Колаж РБК-Україна: Під Миколаєвом місцеві відбуксирували ворожий БТР трактором
В Миколаївській області місцеві мешканці захопили ворожий російський бронетранспортер і відбуксирували його трактором.
Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.
Сталося це в Єланецькій громаді. На кадрах видно, що мешканці переможно оглядають БТР, а потім транспортують його на буксирі трактором.
Дійсність зараз така, що БТР в господарстві теж згодиться.
Раніше ми писали, що вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ.
Також повідомлялося про незбагненні для розуму вчинки українців під час війни на фото та відео.
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