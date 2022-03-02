ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе (фото)

Новина українською →
Миколаївська область, Среда 02 марта 2022 16:22
Под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе (фото) Коллаж РБК-Украина: под Николаевом местные отбуксировали вражеский БТР трактором
Автор: Светлана Мащенко

В Николаевской области местные жители захватили вражеский российский бронетранспортер и отбуксировали его трактором.

Об этом сообщает "Суспільне" Николаев.

Произошло это в Еланецкой общине. На кадрах видно, что жители победно осматривают БТР, а затем транспортируют его на буксире трактором.

Действительность сейчас такова, что БТР в хозяйстве тоже сгодится.

Под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе (фото)

Под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе (фото)

Ранее мы писали, что улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ.

Также сообщалось о непостижимых уму поступках украинцев во время войны на фото и видео.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Вторжение России в Украину
LITE
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ