Війна Росії проти України. Оперативна інформація по Херсонській області

Обласний Херсонський оперативний штаб дав нову інформацію про те, що відбувається в різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської ОДА.

Генічеський район: Стрільба та активні бойові дії відсутні. У Новотроїцькому та прилеглих населених пунктах відсутні електро - та водопостачання.

У самому Генічеську відновлено роботу електромереж. Всі системи постачання працюють. Біля с. Софіївка підірвано опір, с.Чумацький Шлях, Катеринівка та деякі інші населені пункти без світла.

Скадовський район: Стрільба та активні бойові дії відсутні. Всі системи постачання працюють. Інформація про пошкодження на мережах відсутня.

Бериславський район: Стрільба та активні бойові дії відсутні. Всі системи постачання працюють. Працюють аптеки, продуктові магазини, лікарні та інші важливі структури. Відновлено подачу електроенергії в багато сіл.

Каховський район: ведуться бойові дії в районі Козацьке-Веселе. Великі переміщення військової техніки. Всі системи постачання працюють. Перебоїв з подачею води, електрики, газу немає. Відкриті магазини, аптеки, лікарні.

Херсонський район: Східний мікрорайон знеструмлений вже другу добу. Через знищення підстанції відсутня можливість оновлення інженерних мереж.

У селищі Антонівка відсутнє газо - та електропостачання. Можливість відновлення поки відсутня через активні бойові дії. Всі повідомлення про водопостачання по годинах є фейковими. По місту частково працюють аптеки та продовольчі магазини. Лікарні працюють.

Чаплинка - під російськими прапорами. Ситуація в селищі відносно спокійна і контрольована. Світло, газ, електроенергія є. Мають запаси хліба. Сьогодні безкоштовно роздавали жителям молоко, яке доставили сусідні фермерські господарства.

Всі відповідальні служби, зокрема, ГУ ДСНС переведені в режим підвищеної готовності. Працюють позмінно. Всі районні управління працюють в такому ж режимі.

Тримають постійний зв'язок з медичною службою. Всі пожежі ліквідуються оперативно. Немає можливості виїзду на пожежу в результаті обстрілів. Палива вистачає. Планується установка додаткового генератора в лікарні Лучанського.

Медичні установи: 100 військових поранених. На жаль, 8 померли.