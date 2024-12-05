Как выглядит 13-летняя дочь Николь Кидман, которая редко выходит в люди: эксклюзивные фото

Известная американская актриса Николь Кидман вышла в свет со своей младшей дочерью от исполнителя Кита Урбана. Девочка, как известно, не так часто появляется на публичных мероприятиях.

Николь Кидман показалась с дочерью

Вместе с ребенком звезда посетила светское мероприятие, посвященное известным женщинам в развлекательной сфере. Событие называлось Hollywood Reporter Women in Entertainment.

Для особого случая Кидман выбрала длинное черное платье с голубым воротничком. Свой аутфит она дополнила объемными серьгами и легким макияжем. В то время ее дочь появилась в объективах папарацци в белом костюме, декорированном черными элементами.

Эти двое впервые за долгое время появились на публике вместе, поэтому такое событие стало для многих поклонников Николь приятным удивлением.

Николь Кидман показала свою младшую дочь (фото: Getty Images)

С Китом Урбаном актриса состоит в браке с 2006 года, и пара воспитывает двоих общих детей. В 2008 году у них родилась дочь Сандей, а в 2010 году с помощью суррогатного материнства появилась Фейт.

Также напомним, что во время брака с актером Томом Крузом звезда усыновила двоих детей - дочь Изабеллу и сына Конора. Однако уже долгое время они почти не поддерживают общение.

Как сегодня выглядит 13-летняя дочь Николь Кидман Фейт (фото: Getty Images)

Николь 57 лет, и она не только занимается актерской и музыкальной деятельностью, но и является продюсером, активисткой и дипломатом. Знаменитости удалось достичь незаурядных карьерных высот, ведь она до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Кидман - лауреат премии "Оскар", пятикратная лауреат премии "Золотой глобус", двукратная лауреат "Эмми" и многих других наград.

Николь Кидман также занимается активной общественной деятельностью (фото: instagram.com/nicolekidman)

Кроме того, селебрити демонстрирует активную поддержку детям по всему миру. К примеру, в 2003 году она стала меценатом ежегодного сбора средств организации FARA, которая поддерживает детей в Румынии. Актриса принимала участие в благотворительных мероприятиях этой организации, занималась сбором средств для обездоленных детей и привлекала внимание к их проблемам.

В 1994 году ее назначили посольством доброй воли от ЮНИСЕФ, а также Николь является послом ЮНИСЕФ в Австралии и послом Сиднейской детской больницы Рэндвик.