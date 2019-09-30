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Помічниця Зеленського проміняла річницю трагедії Бабиного Яру на концерт "Кварталу 95"

STYLERПерсони    30.09.2019 - 13:43
Помічниця Зеленського проміняла річницю трагедії Бабиного Яру на концерт "Кварталу 95"
Юлія Мендель (фото: РБК-Україна)

Юлія Мендель нарвалася на жорстку критику через свою легковажність

У День пам'яті жертв Бабиного Яру, 29 вересня, прес-секретар президента України Юлія Мендель відривався на концерті "Жіночого кварталу" у Києві. Про це свідчить відео, яке сама екс-журналістка виклала на своїй Instagram-сторінці.

"Неймовірні, талановиті, сучасні!" - підписала Медель відео з уривком з концерту, яке зняла з глядацького залу "Жовтневого палацу".

Помічниця Зеленського проміняла річницю трагедії Бабиного Яру на концерт &quot;Кварталу 95&quot;

Юлія Мендель у День пам'яті жертв Бабиного Яру сходила на концерт (скрін: instagram.com/iuliia_mendel)

Прес-секретар президента нарвалася на нещадну критику в мережі. Юлії Мендель нагадали, що вона є держслужбовцем, і це накладає на неї ряд обов'язків, у тому числі і моральних.

Юлія Мендель у День пам'яті жертв Бабиного Яру сходила на концерт (відео: instagram.com/iuliia_mendel)

У мережі пригадали скандал з Андрієм Богданом, який провів головне українське свято - День Незалежності - на весіллі друга в Сен-Тропе.

  • А де Богдан? На річницю Голодомору "Лігу сміху" треба забабахати!
  • "Жіночий квартал" у день річниці Бабиного Яру... Взагалі відсутні поняття етики та гідності, факап за факапом.
  • Співчуваю трагедії Бабиного Яру разом з тобою. Земля їм пухом.
  • А квіти покладати в Бабиному Яру це не ваш обов'язок? Або спочатку розваги? Сходіть хоча після зробіть фоточку, як шеф.

Помічниця Зеленського проміняла річницю трагедії Бабиного Яру на концерт &quot;Кварталу 95&quot;

Варто відзначити, що Володимира Зеленського також дорікнули в тому, що він проігнорував пам'ятний день, в який українці шанують пам'ять загиблих 30 тисяч євреїв у 1941 році. Пізніше президент виправився, опублікувавши фото з квітами біля меморіалу, але в його автентичності засумнівалися.

У мережі оприлюднили жахливі розповіді очевидців трагедії в Бабиному Яру Кличко підписав меморандум про будівництво Меморіального центру "Бабин Яр"
Новини України Бабий ЯрЮлия Мендель
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