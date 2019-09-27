Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)

Юлія Мендель оскандалилася через свою поведінку з журналістом
Прес-секретар президента України Юлія Мендель відштовхувала журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка і виривала в нього мікрофон, коли він спробував поставити запитання Володимиру Зеленському. Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.
У своэму посту він обурюється діями Мендель і зазначає, що таку поведінку прес-секретаря президента неможливо собі уявити ні в одній цивілізованій країні світу.
Мендель штовхає журналіста (Скріншот з відео)
Ткач також зазначив, що, коли його обрали в раду по захисту свободи слова при президентові, то він уже бачив подібні кадри.
Мендель штовхає журналіста (Скріншот з відео)
"Можна створити хоч десять порад, але президент повинен починати з себе і своїм прикладом демонструвати як потрібно ставитися до ЗМІ", - зазначив журналіст.
Мендель штовхає журналіста (відео: YouTube/Радіо Свобода)
Користувачі мережі також прокоментували поведінку Мендель.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом. Їй також згадали архівне фото.
Раніше Юлія Мендель розповіла, що отримувала в смс-повідомленнях загрози. Також вона заявила, що в мережі у неї багато хейтерів.