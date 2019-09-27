ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)

STYLERЖиття    27.09.2019 - 09:45
Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)
Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель оскандалилася (фото: колаж РБК-Україна)

Юлія Мендель оскандалилася через свою поведінку з журналістом

Прес-секретар президента України Юлія Мендель відштовхувала журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка і виривала в нього мікрофон, коли він спробував поставити запитання Володимиру Зеленському. Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.

У своэму посту він обурюється діями Мендель і зазначає, що таку поведінку прес-секретаря президента неможливо собі уявити ні в одній цивілізованій країні світу.Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)

Мендель штовхає журналіста (Скріншот з відео)

Ткач також зазначив, що, коли його обрали в раду по захисту свободи слова при президентові, то він уже бачив подібні кадри.

Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)

Мендель штовхає журналіста (Скріншот з відео)

"Можна створити хоч десять порад, але президент повинен починати з себе і своїм прикладом демонструвати як потрібно ставитися до ЗМІ", - зазначив журналіст.

Мендель штовхає журналіста (відео: YouTube/Радіо Свобода)

Користувачі мережі також прокоментували поведінку Мендель.

  • А ви що не знали, що всі прес-секретарі проходять курси бойового самбо та дзюдо!
  • А я наївна думала, що робота прес-секретаря - це як раз налагоджувати комунікації і відповідати. А тут цілі силові прийоми;
  • Мав подібний досвід при спробі діалогу з одним із міністрів. От тільки фото і відеокамери, боюся, це не зафіксували. Прес-секретарі зараз такі вогненні;
  • У Мендель це постійно. На YES робив їй зауваження, тому що це на голову не лізе;
  • Жесть просто. Сюр;
  • Може вона ще й охоронцем на пів ставки?
  • Боже який жах, це вони так з нашими журналістами?
  • Це не прес секретар, це просто солдат Джейн.

Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом. Їй також згадали архівне фото.

Раніше Юлія Мендель розповіла, що отримувала в смс-повідомленнях загрози. Також вона заявила, що в мережі у неї багато хейтерів.

Зеленський обговорив з генсеком ООН гуманітарну підтримку України Названо улюблений алкоголь Зеленського: що і як вживає президент
Новини України Володимир Зеленськийскандал
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся