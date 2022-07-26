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Робота вдома: 6 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості

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Вівторок 26 липня 2022 09:40
Робота вдома: 6 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості Як знайти роботу вдома (фото: freepik)
Автор: Микита Мельников

Якщо ви шукали колись роботу вдома, то скоріш за все зустрічали велику кількість шахрайських оголошень. Адже за принципом безплатного сиру, людей заманювали у мишоловку. Але якщо шукати роботу на сайті Державного центру зайнятості, можете бути впевненими в прозорості пропозиції.

Читайте про найкращі вакансії для роботи не виходячи з дому - у нашому матеріалі Styler нижче.

За яку роботу вдома платять найбільше

Згідно з оголошеннями розташованими на ресурсі Державного центру зайнятості, найбільше платять за роботу вдома за такими професіями:

  • менеджер з роздрібної торгівлі - 9900 гривень
  • консультант - 9500 гривень
  • менеджер з управління - 9500 гривень
  • менеджер з організації - 9000 гривень
  • редактор - 9000 гривень
  • швачка - 6500 гривень

Також ми підібрали вакансії роботи вдома з найбільшим окладом на OLX:

  • оператор кол-центру - 14000 гривень
  • копірайтер - 12000 гривень
  • швачка - 10000 гривень
  • оператор-логіст - 9000 гривень

Перераховані вакансії були обрані з урахуванням дати публікації за останні два місяці.

Популярні вакансії роботи вдома

В наш час дуже поширенні вакансії з роботою вдома, адже багато роботи виконується на комп'ютері через інтернет.

Такий вид праці доволі вигідний, як для робітника, так і для роботодавця. Вам не потрібно витрачати неоціненний час на дорогу до роботи та додому, а роботодавцю не треба платити за ваше робоче місце.

Частіше за все вдома працюють:

  • програмісти та розробники
  • копірайтери
  • графічні дизайнери та ілюстратори
  • оператори
  • бухгалтери
  • письменники
  • інженери
  • архітектори та інші

Якщо, вам імпонує працювати вдома, спробуйте й собі знайти таку роботу, або опанувати необхідний фах, для гарантованого працевлаштування. Хай щастить!

Раніше ми писали, як заробити дома до 80 000 гривень, працюючи тестувальником ігор на телефоні або оператором контакт-центру.

Також читайте, як без досвіду роботи влаштуватися на високу зарплату.

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