Робота вдома: 6 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості

Якщо ви шукали колись роботу вдома, то скоріш за все зустрічали велику кількість шахрайських оголошень. Адже за принципом безплатного сиру, людей заманювали у мишоловку. Але якщо шукати роботу на сайті Державного центру зайнятості, можете бути впевненими в прозорості пропозиції.

Читайте про найкращі вакансії для роботи не виходячи з дому - у нашому матеріалі Styler нижче.

За яку роботу вдома платять найбільше

Згідно з оголошеннями розташованими на ресурсі Державного центру зайнятості, найбільше платять за роботу вдома за такими професіями:

менеджер з роздрібної торгівлі - 9900 гривень

консультант - 9500 гривень

менеджер з управління - 9500 гривень

менеджер з організації - 9000 гривень

редактор - 9000 гривень

швачка - 6500 гривень

Також ми підібрали вакансії роботи вдома з найбільшим окладом на OLX:

оператор кол-центру - 14000 гривень

копірайтер - 12000 гривень

швачка - 10000 гривень

оператор-логіст - 9000 гривень

Перераховані вакансії були обрані з урахуванням дати публікації за останні два місяці.

Популярні вакансії роботи вдома

В наш час дуже поширенні вакансії з роботою вдома, адже багато роботи виконується на комп'ютері через інтернет.

Такий вид праці доволі вигідний, як для робітника, так і для роботодавця. Вам не потрібно витрачати неоціненний час на дорогу до роботи та додому, а роботодавцю не треба платити за ваше робоче місце.

Частіше за все вдома працюють:

програмісти та розробники

копірайтери

графічні дизайнери та ілюстратори

оператори

бухгалтери

письменники

інженери

архітектори та інші

Якщо, вам імпонує працювати вдома, спробуйте й собі знайти таку роботу, або опанувати необхідний фах, для гарантованого працевлаштування. Хай щастить!