Ніколи не робіть цього з ключами від домівки, щоб не накликати біду

Ключі - один з найдавніших символів, тому з ними пов'язано дуже багато прикмет. І донині почесним громадянам вручається символічний ключ від міста, що є символом особливої поваги. У багатьох народів ключі символізують владу, могутність, знання, повагу, шану, безпеку, виняткові можливості, особливість, обраність.

Що можна і не можна робити з ключами, пише Rsute .

Втрата ключів - не тільки прикра подія

Якщо ви втратили ключі - це прикро, неприємно, тягне ряд труднощів і турбот, але не тільки. Втрата ключів також означає, що ви втратили везіння. У той же час це може означати, що удача вас чекає в чомусь іншому.

Ніколи не кладіть ключі на стіл і в гаманець

З давніх-давен стіл вважався місцем, куди потрібно класти продукти харчування. І стороннім предметам, в тому числі і ключам, там не місце.

А в гаманець ключі не можна класти, оскільки гроші не люблять стороннього сусідства і просто можуть перестати через це водитися.

Знайти ключі на вулиці - хороший знак

А ось знайдений чужий ключ на вулиці, а тим більше - зв'язка ключів - знак дуже хороший. Це означає, що фортуна на вашому боці і незабаром вас може чекати підвищення по службі, нове робоче місце, прибуток, виграш.

Крім того, якщо вам пощастило знайти ключ, то це означає, що він стане оберегом для вашого будинку від всяких негараздів і бід.

Не піднімайте іржавий, погнутий, брудний ключ

Такий ключ навряд чи принесе удачу, тому його варто залишити на місці, адже від нього буде виходити тільки негативна енергія.

Якщо ж ключ лежить на перехресті, то, скоріше за все, його викинули не випадково, і його точно не слід підбирати.

Застряглий ключ в замку - не до добра

Якщо ключ застряг в замку, ця прикмета не обіцяє нічого хорошого. Це означає, що вам належить в недалекому майбутньому долати перешкоди, однак якщо ключ все-таки вдасться витягти, то всі проблеми вийде вирішити легко.