Ніколи так не спіть: накликаєте біду і втратите здоров'я
Не секрет, що здоровий сон нарівні з правильним харчуванням і фізичною активністю є запорукою міцного здоров'я, гарного настрою, успішності і удачі у всіх сферах життя. При цьому потрібно дотримуватися не тільки рекомендацій по температурі повітря, якості постільної білизни, тривалості сну, а й інших нюансів.
Як не можна спати, пише dailyhoro.
Ніколи не спіть ногами до вхідних дверей
Таке табу поширене не тільки у нас, а й у інших народів. Так, згідно з повір'ями, спати ногами до дверей - до бід і хвороб. Адже саме ногами вперед виносять небіжчиків.
Вхідні двері тут виступають в якості певного порталу, що пов'язує світ живих і мертвих. Якщо ви будете постійно спати ногами до виходу, це може як мінімум спровокувати погані сни.
А ось скандинавські народи вірили, що уві сні людина може залишати свою фізичну оболонку, тому на ніч двері потрібно обов'язково замикати. Інакше душа може піти і не повернутися.
Також скандинави вірили, що відчинені двері притягують злих духів, які можуть оселитися в будинку, а вигнати їх буде вкрай складно.
Лінія вікно-двері також не найкраще місце для сну
Згідно фен-шуй, від дверей до вікна йдуть енергетичні потоки, як позитивні, так і негативні. Тому спати в такому місці не рекомендується - неважливо - головою або ногами до виходу.
Ліжко краще розмістити в кутку або в центрі кімнати, лягаючи перпендикулярно до умовної лінії, що проходить від вікна до виходу.
Не спіть навпроти дзеркала
Дзеркало вважається потужним джерелом енергії. У деяких віруваннях його вважають порталом в інші виміри або потойбічний світ. Якщо спати навпроти дзеркала, вас можуть мучити кошмари, якість сну погіршиться, як і здоров'я.
Приберіть ліжко від вікна
У нашій міфології вважається, що через вікно в будинок може заглядати нечисть. У східній культурі таке розташування ліжка також є небезпечним.
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