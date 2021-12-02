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Ось чому підлогу не можна мити старою футболкою чи рушником

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 21:21
Ось чому підлогу не можна мити старою футболкою чи рушником Фото: Чому підлогу не можна мити ганчір'ям (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Експерти кажуть, що для миття підлоги у власній оселі не варто використовувати старі речі - футболки, рушники, простирадла тощо. І причин тому немало - як пов'язаних з прикметами, так і цілком логічних.

Про це пише Ukr.media.

Неправильним очищенням оселі можна накликати біду

Езотерики кажуть, що процес прибирання домівки - вкрай важливий для правильного налаштування позитивної енергетики.

Тому очищення оселі старими речами - це свого роду прояв неповаги до вашого дому, адже це місце - сакральне.

За деякими народними прикметами, миття підлоги старим одягом (футболки, майки, старі сорочки) може призвести до того, що домочадці часто хворітимуть. А якщо в родині є дівчинка, вона може бути нещасливою в особистому житті.

Вживані рушники також не можна використовувати для такої мети. Однак це стосується лише старого рушника, яким ви витиралися. Якщо ж ви купите його спеціально для прибирання - це допускається.

Загалом, прибирати не можна за допомогою речей особистого вжитку - таких, що торкалися вашого тіла.

А от стару фіранку або іншу нейтральну річ використовувати для миття підлоги можна.

Заборона на миття підлоги старим одягом має логічне пояснення

Фахівці кажуть, що це просто негігієнічно. Адже в ганчірках можуть плодитися бактерії - та ж кишкова паличка чи навіть стафілокок.

Не кажучи вже про те, що деякі тканини не володіють гігроскопічними властивостями (погано вбирають вологу) і просто будуть розмазувати бруд з водою по поверхні.

Чим же можна мити підлогу?

У магазинах вже давно можна придбати ганчірки для чого завгодно: скла, столу, меблів, підлоги. Вони виконані зі спецматеріалів, які покращать якість прибирання і пришвидшать цей процес.

До того ж вони - багаторазові, їх можна прати руками, чи в пральній машинці при високій температурі, аби очистити і вбити шкідливі мікроорганізми.

Раніше ми писали, що не можна робити у своїй оселі, аби не накликати бідність та нещастя.

Також експерти розповіли, чому в домі не можна тримати квітку декабрист.

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