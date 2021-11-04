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Ніколи не робіть цього на перехрестях, інакше - бути біді

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Четвер 04 листопада 2021 22:00
Ніколи не робіть цього на перехрестях, інакше - бути біді Фото: що не можна робити на перехрестях (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Перехрестя здавна вважається місцем особливої сили, де накопичуються різні енергії. При цьому певними діями можна, як привернути удачу, так і відлякати її.

Що не можна робити на перехрестях, а що можна, пише Іnformost.

Що заборонено на перехрестях

Головне табу - ніколи і нічого не підбирайте на перехресті. Дуже часто саме в цих місцях недобрі люди позбавляються від поганого, спеціально залишаючи речі. Переборіть свою жадібність і переступіть через "знахідку". Це можуть бути коштовності, гроші тощо, щоб не забрати до себе покинутий там негатив.

Ніколи не перераховуйте на перехрестях гроші. І навіть не відкривайте в цих місцях гаманець, інакше перехрестя може "з'їсти" вашу грошову енергетику.

А ще на перехресті не рекомендується... їсти, щоб не отримати разом з їжею свого роду "негативний заряд".

Та й в принципі відкривати рот на перехресті навіть, щоб позіхнути, ідея - не з найкращих.

Що ж можна робити в таких місцях?

Вважається, що перехрестя - відмінне місце для загадування бажань. Так, загадане бажання на трьох перехрестях обов'язково збудеться.

Можна в цьому містичному місці позбавлятися від хвороб. Хворий повинен піти на перехрестя і, перетинаючи його центр, вимовити назву хвороби, від якої хоче позбутися. Важливо щиро вірити у своє зцілення.

Існують особливі, "сильні" перехрестя

Такими вважаються перехрестя, яким понад сто років.

А також ті, які розташовані поблизу храмів, кладовищ, монастирів, старих селищ.

Сильними вважаються і перехрестя старих міст з багатою давньою історією.

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