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Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Вторник 31 декабря 2024 17:30
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Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025 Где украинские звезды будут праздновать Новый год 2025 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Новый год-2025 уже на пороге. Украинские знаменитости уже поделились своими планами на празднование.

В каких уголках мира и с кем они встретят этот важный праздник - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк в этом году будет встречать Новый год в Буковеле. Компанию звезде составляет ее возлюбленный Дмитрий. Однако на фото она его не показывает.

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Леся Никитюк в Карпатах (скриншот

Анатолий Анатолич

Шоумен Анатолий Анатолич с семьей также для празднования Нового года-2025 отправился в Буковель.

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Анатолий Анатолич празднует Новый год-2025 в Буковеле (скриншот)

Ирина Федишин

А вот исполнительница Ирина Федишин с мужем сейчас находится в Нью-Йорке, и в новогоднюю ночь будет работать.

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Ирина Федишин празднует Новый год в Нью-Йорке (скриншот)

Дарья Петрожицкая

Звезда сериала "Папик" поехала к жениху в Германию, город Гамбург.

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Дарья Петрожицкая в Гамбурге (скриншот)

Анна Тринчер и Анна Неплях

Певица Анна Тринчер и "Мисс Украига Вселенная-2025" Анна Неплях выбрали для отдыха горнолыжный курорт во французских Альпах в Куршавеле.

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Скриншот

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук с женой и сыном будет встречать Новый год в Буковеле. Там он будет вести праздничный концерт.

Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ранее Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки.

Также узнайте, как Никитюк, Сумская и другие звезды чувственно поздравляют с Новым годом.

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