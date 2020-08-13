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Більшість українців підтримують припинення будь-яких стосунків з Росією

Київ, Четвер 13 серпня 2020 15:23
Більшість українців підтримують припинення будь-яких стосунків з Росією
Фото: кордон з Росією (www.kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Українці вважають, що підтримувати стосунки з країною-агресором не варто

Наприкінці липня 2020 року 59,5% українців вважають, що Росія - агресор, який загрожує існуванню України як держави. Респонденти переконані, що від Росії необхідно захищатися і не підтримувати жодних стосунків.

Про це свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова.

За даними опитування, ще 23,8% українців вважають, що Росія - звичайна сусідська держава, з якою необхідно підтримувати добросусідські стосунки як і зі всіма іншими країнами.

Водночас 9,1% опитаних вказали, що Росія - дружня та братня країна, з якою необхідно розвивати теплі та дружні стосунки.

Більшість українців підтримують припинення будь-яких стосунків з Росією

Спільне опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова проведене 21 - 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.

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