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Крим зіткнувся з екологічною катастрофою: річки перетворилися в калюжі

Севастополь, Середа 12 серпня 2020 21:22
Крим зіткнувся з екологічною катастрофою: річки перетворилися в калюжі
Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У Криму пересохли севастопольські дві річки Бельбек і Кача

Жителі окупованого Криму скаржаться на плачевний стан севастопольських річок Бельбек і Кача, які буквально перетворилися в невеликі калюжі.

Люди публікують відповідні фотографії в групі "Черний список Севастополь" в соціальній мережі "ВКонтакте". Про це повідомляє місцеве видання "Новый Севастополь".

Одна з місцевих жительок написала, що раніше такого ніколи не бачила. Вона прогулялася по місцю, де колись була справжня річка. А тепер від неї залишилися тільки кілька калюж і мертва риба.

Крим зіткнувся з екологічною катастрофою: річки перетворилися в калюжі

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

При цьому старший науковий співробітник відділу планктону Інституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського РАН Євгенія Карпова заявила, що така тенденція зараз характерна для всіх річок півострова.

Крим зіткнувся з екологічною катастрофою: річки перетворилися в калюжі

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

Вона також розповіла, що зараз знаходиться в експедиції на річці Біюк-Карасу, і там теж дуже плачевна ситуація, оскільки річка сильно обміліла. Але ж вона є найбільшою правою притокою річки Салгир.

Крим зіткнувся з екологічною катастрофою: річки перетворилися в калюжі

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

Експерт назвала головні причини такої сумної тенденції. По-перше, посушливий рік в Криму - це природний циклічний процес. По-друге, водозабір.

Крим зіткнувся з екологічною катастрофою: річки перетворилися в калюжі

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

Карпова підкреслила, що воду качають з усіх річок, щоб подавати в водосховища. При цьому воду також подають в приватні домоволодіння, що відбувається не завжди законно. Через це річки зараз перебувають в такому катастрофічному становищі.

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