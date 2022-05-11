Ніякого борошна і яєць: секретний інгредієнт пишних і ніжних сирників

Сирники - страва, яка вдається не кожному кулінару. Вони або розповзаються і прилипають до сковороди, або виходять грубими "як підметка". Але є лайфхак, який дозволить приготувати ідеальні сирники, не використовуючи при цьому ні яйця, ні борошно.
Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Такі сирники не перетворяться в безформну масу і матимуть дуже ніжний смак. Секретним інгредієнтом для наших сирників стане манка.
Змішайте по порядку всі інгредієнти, щоб отримати однорідну масу. Сир можна перетерти через сито.
Останньою в тісто всипте манку, ретельно перемішайте. Накрийте миску харчовою плівкою і приберіть масу в холодильник.
У холоді маса повинна простояти дві години. Так манка вбере в себе надлишки вологи, суміш стане густою і щільною.
Розкачайте тісто в ковбаску, поріжте на кружечки і приступайте до термічної обробки.
Обсмажувати сирники найкраще на розігрітій сковороді, змащеній олією або вершковим маслом.
До столу подавайте гарячими зі сметаною, джемом або ягодами.
Раніше ми писали, як приготувати ідеальні деруни.
Також лікар розповіла, що може статися з організмом, якщо занадто часто пити молоко.