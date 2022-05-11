Ось що станеться з вами, якщо вживати багато молока

Молоко, безумовно, надзвичайно корисний продукт, проте й тут треба пам'ятати про міру. Чи можна собі нашкодити вживанням великої кількості молока?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Медик впевнена, що молоко дуже поживне і є важливою частиною нашого збалансованого харчування.

В чому переваги вживання молока

Доктор Гарсіа пише, що є багато переваг вживання молока. Воно може забезпечити організм такими поживними речовинами, як білки, жири, мінерали, вітаміни тощо. Допоможе стимулювати ріст кісток і підтримувати їхню щільність.

Медик вважає, що на день достатньо випивати 1-2 склянки молока.

Надлишок молока може бути поганим для здоров'я

Молоко містить велику кількість D-галактози, яка може бути перетворена в глюкозу під час нормального обміну речовин в організмі.

"Однак надлишок D-галактози може викликати системний окислювальний стрес, який може призвести до хронічного запалення та багатьох хронічних захворювань", - пише лікар.

Дослідження показало зв'язок молока з хворобами

Починаючи з 1987 року, шведські фахівці 32 роки вивчали 61 433 жінки і 45 339 чоловіків різного віку.

Результати, опубліковані в британському медичному журналі BMJ, виявили "значний позитивний зв’язок між споживанням молока та остеопорозом, переломами та смертністю".

Дослідники вважають, що вживання великої кількості молока збільшує ризик остеопорозу, переломів і смерті, а причиною цього є D-галактоза.