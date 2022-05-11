Никакой муки и яиц: секретный ингредиент пышных и нежных сырников

Такие сырники не превратятся в бесформенную массу и будут иметь очень нежный вкус. Секретным ингредиентом для наших сырников станет манка.

Ингредиенты:

250 г творога (не менее 5 % жирности);

20 г соли;

20 г сахара;

2/3 столовой ложки манки;

Ванилин.

Пошаговое приготовление

Смешайте по порядку все ингредиенты, чтобы получить однородную массу. Творог можно перетереть через сито.

Последней в тесто всыпьте манку, тщательно перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и уберите массу в холодильник.

В холоде масса должна простоять два часа. Так манка впитает в себя излишки влаги, смесь станет густой и плотной.

Раскатайте тесто в колбаску, порежьте на кружочки и приступайте к термической обработке.

Обжаривать сырники лучше всего на разогретой сковороде, смазанной растительным или сливочным маслом.

К столу подавайте горячими со сметаной, джемом или ягодами.