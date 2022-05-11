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Никакой муки и яиц: секретный ингредиент пышных и нежных сырников

Фото: Сырники будут нежными и пышными с таким ингредиентом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сырники - блюдо, которое удается не каждому кулинару. Они либо расползаются и прилипают к сковороде, либо получаются грубыми "как подметка". Но есть лайфхак, который позволит приготовить идеальные сырники, не используя при этом ни яйца, ни муку.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.

Такие сырники не превратятся в бесформенную массу и будут иметь очень нежный вкус. Секретным ингредиентом для наших сырников станет манка.

Ингредиенты:

  • 250 г творога (не менее 5 % жирности);
  • 20 г соли;
  • 20 г сахара;
  • 2/3 столовой ложки манки;
  • Ванилин.

Пошаговое приготовление

Смешайте по порядку все ингредиенты, чтобы получить однородную массу. Творог можно перетереть через сито.

Последней в тесто всыпьте манку, тщательно перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и уберите массу в холодильник.

В холоде масса должна простоять два часа. Так манка впитает в себя излишки влаги, смесь станет густой и плотной.

Раскатайте тесто в колбаску, порежьте на кружочки и приступайте к термической обработке.

Обжаривать сырники лучше всего на разогретой сковороде, смазанной растительным или сливочным маслом.

К столу подавайте горячими со сметаной, джемом или ягодами.

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