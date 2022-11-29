"Никто не хотел напрягаться": Владимир Дантес о разводе с Дорофеевой

Почему на самом деле Дантес расстался с Надей Дорофеевой?

Сам певец говорит, что они перестали "любить друг друга".

"Что-то идет не так, но вы не хотите ничего для этого делать. И все, ты принимаешь решение жить отдельно. Мы думали дать друг другу время, но началась война. Ну и все", - заключает артист.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Он говорит, что никто в паре не хотел напрягаться по улучшению отношений. К тому же в какой-то момент Дантес решил пожить для себя.

"Мне казалось, что я слишком много живу для своей жены. Для нее это было нормально. Потом подумал, что нужно и собой заняться. Мы стали личностями с мало чем общим", - думает певец.

Сегодня Владимир Дантес находится в отношениях с Дашей Кацуриной, женой его друга Миши. А Надя Дорофеева в свою очередь встречается с Мишей Кацуриным.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

О переходе на украинский язык

Дантес говорит, что не видел ничего плохого в русском языке, ведь вырос в соответствующем окружении. Певец признается, что даже не хотел менять язык общения, хотя украинский любил.

"В моей семье не говорили, что украинская плохая. Я играл в театре, и все спектакли были на украинском. Мне это нравилось. Но говорил я на русском. Я топил за это. В 2015 начали прессовать русскоязычных, как мне казалось, на телевидении", - говорит он.

Владимир Дантес с мамой (фото: instagram.com/vladimirdantes)

По словам певца, со временем он смирился с квотами на язык. А после 24 февраля полностью перешел на украинский.

"Я 34 года разговаривал на этом языке. Я его не забуду, но не знаю, что должно случиться, чтобы он мне понадобился. Я не хочу разговаривать на том языке, на котором бомбят мое детство", - рассказывает Владимир.