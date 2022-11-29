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"Ніхто не хотів напружуватися": Володимир Дантес про розлучення з Дорофеєвою

Дантес відверто розповів, чому розійшлися з Дорофеєвою (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Юлія Гаюк

Пара Володимира Дантеса та Наді Дорофеєвої була найбільш обговорюваною на початку лютого. Усе через їхній гучний розрив і ще й обмін партнерами!

Прихильники вважали, що їхні кумири розійшлися через чиюсь зраду, проте причина криється зовсім не в цьому.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова".

Чому насправді Дантес розлучився з Надею Дорофеєвою?

Сам співак каже, що вони перестали "кохати" одне одного.

"Щось іде не так, але ви не хочете нічого для цього робити. І все, ти приймаєш рішення жити окремо. Ми думали дати один одному час, але почалася війна. Ну і все", - підсумовує артист.

Володимир Дантес і Надя Дорофеєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Він каже, що ніхто в парі не хотів напружуватися для покращення стосунків. До того ж в певний момент Дантес вирішив пожити для себе.

"Мені здавалося, що я занадто багато живу для своєї дружини. Для неї це було нормально. Потім подумав, що треба й собою зайнятися. Ми стали особистостями з мало чим спільним", - думає співак.

Сьогодні Володимир Дантес перебуває в стосунках із Дашею Кацуріною, дружиною його друга Міші. А Надя Дорофеєва своєю чергою зустрічається з Мішею Кацуріним.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Про перехід на українську мову

Дантес каже, що не вбачав нічого поганого в російській мові, адже виріс у відповідному оточенні. Співак зізнається, що навіть не хотів змінювати мову спілкування, хоча українську любив.

"У моїй родині не казали, що українська погана. Я грав у театрі, і всі спектаклі були українською. Мені це подобалося. Але говорив я російською. Я топив за це. У 2015 почали пресувати російськомовних, як мені здавалося, на телебаченні", - каже він.

Володимир Дантес із мамою (фото: instagram.com/vladimirdantes)

За словами співака, згодом він змирився з квотами на мову. А після 24 лютого повністю перейшов на українську.

"Я 34 роки розмовляв цією мовою. Я її не забуду, але не знаю, що повинно статися, щоб вона мені знадобилася. Я не хочу розмовляти тою мовою, якою бомблять моє дитинство", - розповідає Володимир.

Цікаво, що раніше Володимир Дантес коментував роман дружини та друга зовсім інакше.

Читайте також, як можна врятувати стосунки в парі на найскладнішому етапі.

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ДантесНадя Дорофеєва