"Это на их совести": Дантес прокомментировал роман Дорофеевой и Кацурина

Украинский музыкант Владимир Дантес прокомментировал роман своей экс-дружины Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. Он заявил, что все это происходило у него за спиной.

По его словам, об отношениях Нади и Миши он узнал от посторонних людей и сейчас вообще не общается с ними.

"Мне нет никакого смысла с ним общаться. Мы не проводим время вместе никогда. Я все жду, когда спросят. Ну, влюбились. Но интересные подробности. Мне самому интересно", - эмоционально сказал Дантес.

Он добавил, что хочет, чтобы Дорофеева и Кацурин рассказали, когда и как у них начались отношения.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Вова Дантес ранее дружили семьями (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дантес отметил, что он очень не любит, когда от него пытаются что-нибудь скрыть. Здесь, как добавил певец, именно так и получилось.

"Я не люблю лицемерие и скрытность. Когда люди недоговаривают - это не прикольно. Но это моя проблема. Мне неприятно все, что произошло. Вернее, не что произошло, а как. Здесь я хочу подчеркнуть. И что после этого. Но это на их совести. Я жду, когда они расскажут, что и как. Приглашайте Надю и Мишу, пусть все расскажут. Это же интересно", - добавил музыкант.

Владимир Дантес прокомментировал роман своей бывшей жены (скрин)

Кроме того, Дантес рассказал о Даше Кацурине. По его словам, она невероятная женщина, и он считает ее подарком судьбы.

"Мне очень сильно нравится Даша. У нас классные отношения. Но я пока не хочу об этом говорить как-то откровенно. Она невероятная женщина и я рад, что она есть в моей жизни", - сказал Владимир.

Также он объяснил, что пока не хочет активно обсуждать отношения с Кацуриной в медиапространстве, потому что уже имеет горький опыт, когда выставлял личное на показ.