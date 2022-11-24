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Как спасти отношения на самом сложном "третьем" этапе: действенные советы

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Четверг 24 ноября 2022 22:00
Как спасти отношения на самом сложном "третьем" этапе: действенные советы Фото: Как спасти отношения на самом сложном этапе (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Каждые отношения проходят несколько этапов, и многие пары останавливаются на третьем. Его называют периодом "развеяния иллюзий" или "этапом отвращения". Говорят, если его пройти, то ваши отношения станут еще крепче.

Об этом пишет Telegram-канал об отношениях.

Можно ли "перепрыгнуть" этот этап?

"Этап отвращения" - неизбежен, но, к счастью, вполне устранимый период в любых отношениях. Его называют третьим этапом после влюбленности и начала серьезных отношений.

В этом периоде у вас появляется возможность построить реальные и честные отношения, не обманывая ни себя, ни партнера. Попытайтесь узнать друг друга заново, не пытайтесь сбежать из отношений, а сфокусируйтесь на них.

Как преодолеть непростой период

Чтобы преодолеть стадию враждебности, необходима глубокая работа с собственным эгоизмом, когда вы просматриваете понятие любви и отношений.

Дайте себе и партнеру больше пространства. Если вы будете время от времени удаляться друг от друга, то каждый проведенный вместе час будет нести положительные эмоции.

Разнообразьте общий досуг. Заведите новое совместное хобби: участвуйте в квестах, рисуйте картины по номерам, турнирам по настольным играм или спортивным состязаниям.

Проведенное совместно время должно быть содержательным и только для вас двоих. Придумайте занятие, которое было бы вам обоим по душе.

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