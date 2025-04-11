Ногти ломаются чаще, чем обычно? 5 причин, которые приводят к такому состоянию

Блеск и прочность ногтей - не только эстетика, но и показатель здоровья. Но что делать, когда ногти начинают расслаиваться и ломаться даже без очевидной причины?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Из чего состоят ногти

Ногти состоят преимущественно из кератина - это прочный белок, который также является основой волос и верхнего слоя кожи. Но кроме кератина, в ногтях есть еще другие важные компоненты.

Вот основные составляющие ногтей:

кератин - основной белок, который формирует ногтевую пластину. Он придает ногтям твердость и защиту

вода - в составе здорового ногтя около 10-30% воды. Вода поддерживает эластичность, но ее избыток или недостаток может сделать ногти ломкими или мягкими

липиды (жиры) - удерживают влагу в ногтевой пластине. Помогают сохранять гибкость и блеск.

минералы - железо, кальций, цинк и другие нужны для здорового роста ногтей

слои клеток - ногтевая пластина состоит из нескольких слоев плоских кератинизированных клеток, которые тесно прилегают друг к другу

Дерматолог Клэр Волински рассказала, что травма ногтевой матрицы может привести к постоянным изменениям ногтевой пластины.

Здоровые ногти - лишь часть вашего здоровья. Здоровые ногти должны быть гладкими, без ямок и бороздок.

От чего ногти ломаются

Если вы замечаете, что ногти ломаются чаще, чем обычно, то значит произошли определенные изменения в организме.

Названо несколько возможных причин расщепления ногтей.

Питание и увлажнение

Есть много изменений, которые могут повлиять на здоровье ногтей, прежде всего внутренние причины, такие как диета и увлажнение.

В напряженном современном мире люди часто бегают по делам целый день, иногда забывают правильно поесть и увлажнить, и это может существенно повлиять на здоровье ногтей.

Стресс

Хронический стресс может уменьшить выделение влаги из тела, часть которой необходима для здоровья ног

Неправильный уход

Слишком грубая полировка, неправильное подпиливание (особенно в разные стороны), снятие гель-лака без специальных средств может привести к расслаиванию ногтевой пластины.

Чрезмерное мытье и чрезмерная дезинфекция

Одной из распространенных причин того, почему ногти ломаются или ослаблены, является частое мытье рук, посуды или чрезмерное использование средств для дезинфекции рук.

Эти вещи могут высушить ногти, сделать их хрупкими и склонными к расщеплению и ломке.

Дефицит витаминов и минералов

Биотин (витамин B7) - очень важен для здоровья ногтей. Также железо, цинк, кальций, магний - их недостаток может ослабить ногти.

Витамины A, C, D, E - также играют важную роль в формировании крепкой ногтевой пластины.

Как маникюры могут повредить ногти

Гель-лак сам по себе может обезвоживать и ослабить ногтевую пластину, что приведет к расслоению.

Если вы боретесь с расслоением ногтей, но все еще делаете маникюр, возможно, пришло время сделать паузу. Стоит делать отдыхи от маникюра, чтобы увлажнить ногтевую пластину и дать ей возможность восстановиться.