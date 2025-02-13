10 простых продуктов, которые укрепляют ногти и ускоряют их рост

Ломкость ногтей может свидетельствовать о дефиците питательных веществ, обезвоживании или проблемах со здоровьем. Некоторые продукты помогут укрепить ногти и способствовать их быстрому росту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Яйца

Дерматолог Сара Сунг рассказала, что яйца известны своим богатым содержанием белка, а также биотина, известного как витамин B7. Доказано, что биотин увеличивает прочность, твердость и толщину ломких ногтей.

Яйца также содержат высококачественный белок, незаменимые аминокислоты и здоровые жиры, которые питают рост ногтей изнутри.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в таких продуктах, как жирная рыба и семена льна, являются еще одним важным питательным веществом для здоровья ногтей.

Недостаток омега-3 может привести к ломкости ногтей. Тогда как лосось является прекрасным источником этих здоровых жиров. Вы можете наслаждаться лососем на завтрак, обед или ужин.

Курятина

Белок важен для здоровья ногтей, поскольку он является основным компонентом кератина, а ногти состоят преимущественно из кератина.

Куриная грудка и индейка - источник нежирного белка, который поддерживает общее здоровье ногтей.

Бобовые

Для всех веганов и вегетарианцев бобовые являются отличным источником белка. Более того, бобовые также содержат железо - важное питательное вещество, которое может помочь предотвратить расщепление ногтей.

Фасоль и чечевица являются распространенными примерами бобовых, которые можно добавить в салаты, подавать с рисом или использовать в соусах, таких как хумус.

Семена тыквы

Тыквенные семечки являются отличным выбором, поскольку они богаты цинком, который способствует росту и восстановлению ногтей. Вы можете перекусить жареными тыквенными семечками или посыпать ими йогурт и салаты.

Йогурт

Молочные продукты известны своим содержанием кальция, который часто ассоциируется с крепкими костями, но этот минерал также важен для здоровья ногтей.

Богатые кальцием молочные продукты, такие как греческий йогурт, способствуют укреплению ногтей. Кроме того, греческий йогурт также содержит много белка.

Еще один креативный способ есть больше йогурта - использовать его вместо сметаны во время приготовления.

Дыня

Вода считается питательным веществом, необходимым для здоровья ногтей. Как и кожа и волосы, ногти нуждаются в увлажнении, чтобы быть крепкими и здоровыми.

Стоит ежедневно пить много воды и увлажняющих напитков, таких как травяной чай. Однако, фрукты и овощи также являются отличным источником воды, сюда относится дыня, арбуз и огурцы.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, имеют высокое содержание витамина С, который полезен не только для иммунной системы. Витамин С является антиоксидантом, который играет важную роль в общем здоровье и здоровье ногтей.

Антиоксиданты во фруктах и овощах помогают белковым клеткам ногтей защититься от окислительного стресса и повреждения окружающей среды, способствуя дальнейшему укреплению и здоровью ногтей.

Витамин С также стимулирует выработку коллагена, структурного белка, который содержится в ногтях.

Овес

Овес является отличным источником витаминов группы B, включая биотин. 100-граммовая порция сухого овса содержит 22 микрограмм биотина.

Суточная норма биотина составляет примерно 30 мкг для взрослых. Овсяная каша является обычным выбором для завтрака.

Листовые зеленые овощи

Темные листовые овощи являются концентрированным источником многих питательных веществ, таких как железо и кальций. Оба необходимы для здоровых ногтей.