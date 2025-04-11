Нігті ламаються частіше, ніж зазвичай? 5 причин, які призводять до такого стану

Блиск і міцність нігтів - не лише естетика, а й показник здоров’я. Та що робити, коли нігті починають розшаровуватися й ламатися навіть без очевидної причини?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

З чого складаються нігті

Нігті складаються переважно з кератину - це міцний білок, який також є основою волосся і верхнього шару шкіри. Але окрім кератину, в нігтях є ще інші важливі компоненти.

Ось основні складові нігтів:

кератин - основний білок, який формує нігтьову пластину. Він надає нігтям твердість і захист

вода - у складі здорового нігтя близько 10-30% води. Вода підтримує еластичність, але її надлишок або нестача може зробити нігті ламкими або м’якими

ліпіди (жири) - утримують вологу в нігтьовій пластині. Допомагають зберігати гнучкість і блиск.

мінерали - залізо, кальцій, цинк та інші потрібні для здорового росту нігтів

шари клітин - нігтьова пластина складається з декількох шарів плоских кератинізованих клітин, які тісно прилягають одна до одної

Дерматолог Клер Волінскі розповіла, що травма нігтьової матриці може призвести до постійних змін нігтьової пластини.

Здорові нігті - лише частина вашого здоров’я. Здорові нігті повинні бути гладкими, без ямок і борозенок.

Від чого нігті ламаються

Якщо ви помічаєте, що нігті ламаються частіше, ніж зазвичай, то значить відбулись певні зміни в організмі.

Названо кілька можливих причин розщеплення нігтів.

Харчування та зволоження

Є багато змін, які можуть вплинути на здоров’я нігтів, насамперед внутрішні причини, такі як дієта та зволоження.

У напруженому сучасному світі люди часто бігають у справах цілий день, що іноді забувають правильно поїсти та зволожити, і це може суттєво вплинути на здоров’я нігтів.

Стрес

Хронічний стрес може зменшити виділення вологи з тіла, частина якої необхідна для здоров’я ніг

Неправильний догляд

Занадто грубе полірування, неправильне підпилювання (особливо в різні боки), зняття гель-лаку без спеціальних засобів може призвести до розшаровування нігтьової пластини.

Надмірне миття та надмірна дезінфекція

Однією з поширених причин того, чому нігті ламаються або ослаблені, є часте миття рук, посуду або надмірне використання засобів для дезінфекції рук.

Ці речі можуть висушити нігті, зробити їх крихкими та схильними до розщеплення та ламання.

Дефіцит вітамінів і мінералів

Біотин (вітамін B7) - дуже важливий для здоров’я нігтів. Також залізо, цинк, кальцій, магній - їх нестача може ослабити нігті.

Вітаміни A, C, D, E - також відіграють важливу роль у формуванні міцної нігтьової пластини.

Як манікюри можуть пошкодити нігті

Гель-лак сам по собі може зневоднювати та послабити нігтьову пластину, що призведе до розшарування.

Якщо ви боретеся з розщепленням нігтів, але все ще робите манікюр, можливо, настав час зробити паузу. Варто робити відпочинки від манікюру, щоб зволожити нігтьову пластину та дати їй можливість відновитися.