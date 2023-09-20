Ангелы Victoria's Secret уже не те. Пышные формы и отсутствие комплексов - новый стандарт

Victoria's Secret активно поддерживает новые стандарты красоты и демонстрирует это в своих коллекциях. Ведь считают, что каждая женщина - прекрасна, тем самым пропагандирует уместность пышных форм.

РБК-Украина (проект Styler) исследовал, с какого момента бодипозитив стал столь популярным в мире красоты и каким образом женский бренд белья воплощает его в свои коллекции.

Изменение стандартов красоты

Женщины часто загоняют себя в рамки общепринятых стандартов красоты, ведь весь информационный мир пропагандирует давно не актуальные стандарты 90-60-90.

Когда-то в манекенщицы и модели брали только условно идеальных женщин. Они не имели права быть ниже 1.70 и иметь хотя бы один лишний сантиметр на талии. Поэтому женщины имели кучу комплексов, даже если были невероятно красивыми.

Когда появился бодипозитив

Волна бодипозитива началась еще в 60-х годах, но потом стихла. А вот уже новая волна возмущения нестандартных женщин началась в конце 90-х. И сегодня бренды с удовольствием работают с моделями plus size.

К счастью, времена меняются и стандарты тоже. Сейчас мировые бренды активно и сознательно внедряют в свои коллекции бодипозитив. Поскольку они хотят сделать каждую женщину счастливой и подарить уверенность в себе.

Новые ангелы Victoria's Secret

Известный на весь мир бренд Victoria's Secret не отстает и активно приглашает женщин с пышными формами стать лицами их коллекций. А что может пропагандировать бодипозитив лучше, чем женское белье.

Новые ангелы Victoria's Secret (фото: instagram.com/victoriassecret)

Поскольку бренд Victoria's Secret пытается быть современным и задавать новые стандарты - он создает белье не только для стройных девушек, но и для тех, кто имеет формы. Именно такая позиция позволяет им быть причастными к движению бодипозитива.

Последние коллекции белья Victoria's Secret представляют уже другие ангелы, которые демонстрируют, что быть обладательницей пышных форм это нормально и привлекательно.

Например, Микаэла Старк появилась на официальной странице Instagram бренда женского белья в очень экстраординарном образе, которые не скрывают ее фигуру, а наоборот подчеркивают каждую складку.

Микаэла Старк в наряде Victoria's Secret (фото: instagram.com/victoriassecret)

Основной замысел сотрудничества Старк и Victoria's Secret - показать, что девушки наконец-то имеют право быть такими, какими им удобно, а не такими, как прописано в мировых стандартах моды и красоты.

Микаэла и сама является дизайнером женского белья, поскольку ранее найти на свои формы хорошие комплекты - становилось для нее настоящим испытанием и отчаянием. А теперь она сотрудничает с мировым брендом Victoria's Secret и пополняет ряды ангелов новых стандартов.

Теперь Victoria's Secret за природность и разность. Нет стандартов, нет распределения. Их белье производится для женщин с разными формами и вкусами.

Получается, что бодипозитив становится более признанным в мире и позволяет женщинам любить себя такими, какие они есть. Это положительно влияет на самооценку и здоровые отношения с собой и своим телом.

Новые ангелы Victoria's Secret (фото: instagram.com/victoriassecret)