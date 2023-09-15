Постоянная классика, принты, сетки и косухи. Чего еще ждать от новых трендов осени?

Каждый сезон модные тенденции меняются и заставляют женщин быть на стиле, ведь каждая из нас хочет выглядеть не только красиво, но и современно. Поэтому следует следить за модой и не отставать.

Styler проследил за луками украинских и мировых инфлюэнсеров и знаменитостей, и готов прямо сейчас делиться с вами осенними трендами, которые точно сделают ваш стиль интересным и одновременно удобным. И поверьте, вы собираете все взгляды людей!

Постоянная классика

Начнём с простого, почти каждая женщина хоть раз в жизни представляла себя "деловой". И к счастью благодаря некоторым вещам, всегда остающимся в тренде, это можно воплотить в жизнь.

Пиджаки

Для многих пиджаки - это база, они хорошо сочетаются с брюками, юбками, платьями, джинсами, каблуками, лоферами и кедами. И этой осенью пиджаки остаются неизменным трендом. Только есть небольшое но - в этом году более модными становятся пиджаки оверсайз. Считается, что они более универсальны.

Однако комбинирование вещей удивительно очень полезный навык и именно поэтому для того, чтобы соответствовать новым трендам, вам достаточно понять, к чему больше всего подходят ваши пиджаки, классические они или оверсайз.

Модные тренды осени 2023 (фото: Freeepik)

Сочетание черно-белого цвета

Сразу в голове могут возникнуть воспоминания о школе или университете, но не все так плачевно, ведь нынешние тенденции позволяют делать интересными даже черно-белые образы.

Для этого достаточно выбрать правильный фасон. Например, если вы выбираете белый верх, то в качестве низа наденьте не классические черные брюки, а трендовые палаццо.

Модные тренды осени 2023 (фото: Freepik)

Косухи

Не стоит даже упоминать, сколько лет косухи из кожи и замши покоряют женские сердца. Это действительно классическая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Косуха может подчеркнуть как классический, так и спортивный образ. Поэтому, не спешите прощаться с ней.

Черное платье

Помните вечную фразу Коко Шанель? "Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины". Так вот и сейчас это классическое правило каждой женщины. Тем более что этой осенью черные платья являются трендом.

Модные тренды осени 2023 (фото: Freepik)

Классические костюмы

Для любителей офисного стиля - это просто идеальный тренд. Ведь в последние годы появилось невероятное количество моделей классических костюмов. Различные цвета, фасоны, состав, то есть юбка или брюки, что остаются трендом и этой осенью.

Модные тренды осени 2023 (фото: Freepik)

Сетки

Наверное, вы уже успели заметить, как много стало в продаже топов, брюк и гольфов, сшитых из сетки. Они смотрятся очень привлекательно. Можно приобрести однотонные, а можно с принтами. В любом случае вы не прогадаете с сеткой и сможете ее комбинировать с другими вещами.

Принты

Вот это направление мира моды всегда очень коварно, ведь именно принты каждый раз меняют свой статус. К примеру, сегодня цветы модны, а через месяц это моветон. Поэтому следует уделять наибольшее внимание этому разделу моды и всегда мониторить, актуальны ли еще ваши цветочки на блузке.

Цветы

Но этой осенью любители цветочных принтов могут расслабиться, ведь они являются трендом. Об этом свидетельствует последняя коллекция Prada, им точно можно доверять в вопросах моды.

Квадратный принт

Кажется, для осенней поры квадрат - это привычная классика. Все мы хоть раз в жизни покупали пальто или брюки с таким принтом. На определенный период времени он стал не актуален. Но сейчас квадрат снова становится популярным.

Модные тренды осени 2023 (фото: Freeepik)

Горох

Это тоже классика, ведь с 50-х годов принт горошек покоряет мировую моду и заставляет женщин сходить с ума. Осень 2023 года опять же напоминает, что все новое - это хорошо забытое старое. Поэтому можно смело доставать с полок свои вещи в горох, или покупать новые.

Модные тренды осени 2023 (фото: Freepik)

Обувь

Не менее важной составляющей женского мира моды есть и обувь. Но здесь все спокойно. Лоферы никак не покидают свои лидерские позиции, кеды, кроссовки и ботильоны также остаются трендовыми и покоряют женские сердца и полки магазинов.

Что ж, мы поделились своими осенними модными наблюдениями, а вам остается только обновить свой гардероб и сиять от довольного отражения в зеркале.