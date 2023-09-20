Янголи Victoria’s Secret вже не ті. Пишні форми і відсутність комплексів - новий стандарт

Victoria’s Secret активно підтримує нові стандарти краси і демонструють це у своїх колекціях. Адже вважають, що кожна жінка - прекрасна, тим самим пропагують доречність пишних форм.

РБК-Україна (проект Styler) дослідив, з якого моменту бодіпозитив став настільки популярним у світі краси та яким чином жіночий бренд білизни втілює його у свої колекції.

Зміна стандартів краси

Жінки дуже часто заганяють себе в рамки загальноприйнятих стандартів краси, адже весь інформаційний світ пропагує давно не актуальні стандарти 90-60-90.

Колись у манекенниці та моделі брали лише умовно ідеальних жінок. Вони не мали права бути нижчими 170 см та мати хоча б один зайвий сантиметр на талії. Через це жінки мали купу комплексів, навіть якщо були неймовірно красивими.

Коли з'явився бодіпозитив

Хвиля бодіпозитиву розпочалась ще у 60-х роках, але потім стихла. А от вже нова хвиля обурення нестандартних жінок розпочалася наприкінці 90-х. І сьогодні бренди із задоволенням працюють з моделями plus size.

На щастя, часи змінюються і стандарти також. Зараз же світові бренди активно та свідомо впроваджують у свої колекції бодіпозитив. Оскільки хочуть зробити кожну жінку щасливою та подарувати впевненість у собі.

Нові янголи Victoria’s Secret

Відомий на весь світ бренд Victoria’s Secret не відстає і активно запрошує жінок з пишними формами стати обличчями їхніх колекцій. А що може пропагувати бодіпозитив краще, ніж жіноча білизна?

Нові янголи Victoria’s Secret (фото: instagram.com/victoriassecret)

Оскільки бренд Victoria’s Secret намагається бути сучасним і задавати нові стандарти - він створює білизну не лише для струнких дівчат, а ще й для тих, хто має форми. І саме така позиція дозволяє їм бути прилеглими до руху бодіпозитиву.

Останні колекції білизни Victoria's Secret представляють вже інші янголи, що демонструють, що бути володаркою пишних форм це нормально і привабливо.

Наприклад Мікаела Старк з’явилась на офіційній сторінці Instagram бренду жіночої білизни у дуже екстраординарному образі, які не приховують її фігуру, а навпаки підкреслюють кожну складку.

Мікаела Старк у вбранні Victoria’s Secret (фото: instagram.com/victoriassecret)

Основний задум співпраці Старк і Victoria's Secret - показати, що дівчата нарешті мають право бути такими, якими їм зручно, а не такими, як прописано у світових стандартах моди та краси.

Мікаела й сама є дизайнеркою жіночої білизни, оскільки раніше знайти на свої форми гарні комплекти - ставало для неї справжнім випробуванням та розпачем. А тепер вона співпрацює зі світовим брендом Victoria's Secret та поповнює ряди янголів нових стандартів.

Тепер Victoria’s Secret за природність та різність. Немає стандартів, немає розподілу. Їхня білизна виготовляється для жінок з різними формами та смаками.

Виходить, що бодіпозитив стає більш визнаними у світі та дозволяє жінкам любити себе такими, якими вони є. Це дуже позитивно впливає на самооцінку та здорові стосунки з собою і своїм тілом.

Нові янголи Victoria’s Secret (фото: instagram.com/victoriassecret)