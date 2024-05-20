RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Необычную квартиру сдают в Киеве за 3 тысячи: как выглядит "таунхаус" без воды, но с балконом

Оригинальное объявление появилось недавно (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В Киеве решили сдавать необычное жилье, которое владелец называет квартирой. Стоимость аренды может приятно поразить, а вот условия - не факт.

Как выглядит "таунхаус" всего за 3 тысячи гривен в месяц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объявление, которое появилось на OLX.

Что предлагает владелец

Так, автор объявления называет это жилье квартирой, таунхаусом и просто домом. Он предлагает "апартаменты" площадью около 40 квадратных метров.

Необычное жилье сдают в Киеве (скриншот)

"Метро "Теремки". Дом - СИП-панель - планировка таунхаус! Огромный балкон! В частном секторе, Жуляны, земля - огромная своя территория", - написал владелец.

Но воды в таунхаусе нет, она только на улице. Впрочем, заселиться в такое жилье, отмечает автор объявления, можно сразу.

Таунхаус (фото: olx.ua)

"Укомплектована мебелью и техникой, сразу можно заселиться и жить. Зимой тепло. Есть даже постельное белье. Отдельное парадное, отдельный вход. Огромная парковка на 4 машины", - говорится в описании.

Рядом с "квартирой-таунхаусом" стоит еще одно такое же здание. Ее тоже можно снять, ведь "за отдельную плату возможно расширение". При этом владелец согласен торговаться.

Оригинальное жилье в Киеве (фото: olx.ua)

"Цена сложена для торга. Есть специфика. Цены обсуждаем и договариваемся. Рассматриваю варианты и предложения", - добавил собственник.

Что предлагает автор объявления (скриншот)

Впрочем, он не стал рассказывать, есть ли в этом доме туалет или ванная, ведь вода на улице, поэтому вопрос вполне логичен. Оригинальный вариант "таунхауса", судя по фото, состоит только из одной комнаты и сомнительного ремонта.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов.

Кроме того, недавно стало известно, какая обычная кукла принесет 40 тысяч.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКурйозиЦікаві фактиЖилье