Незвичайну квартиру здають у Києві за 3 тисячі: як виглядає "таунхаус" без води, але з балконом

Що пропонує власник

Так, автор оголошення називає це житло квартирою, таунхаусом та просто будинком. Він пропонує "апартаменти" площею майже 40 квадратних метрів.

Незвичайне житло здають у Києві (скріншот)

"Метро "Теремки". Будинок - СІП-панель - планування таунхаус! Величезний балкон! У приватному секторі, Жуляни, земля - величезна своя територія", - написав власник.

Але води в "таунхаусі" немає, вона лише на вулиці. Втім, заселитися у таке житло, наголошує автор оголошення, можна одразу.

"Таунхаус" (фото: olx.ua)

"Укомплектовано меблями та технікою, одразу можна заселитися та жити. Взимку тепло. Є навіть постільна білизна. Окреме парадне, окремий вхід. Величезна парковка на 4 машини", - йдеться в описі.

Поруч з "квартирою-таунхаусом" стоїть ще одна така ж будівля. Її теж можна зняти, адже "за окрему плату можливе розширення". При цьому власник згоден торгуватися.

Оригінальне житло у Києві (фото: olx.ua)

"Ціну складено для торгу. Є специфіка. Ціни обговорюємо та домовляємося. Розглядаю варіанти та пропозиції", - додав власник.

Що пропонує автор оголошення (скріншот)

Втім, він не став розповідати, чи є в цій оселі туалет або ванна, адже вода на вулиці, тому питання цілком логічно. Оригінальний варіант "таунхаусу", судячи з фото, складається лише з однієї кімнати та сумнівного ремонту.