Слепая школьница из Львовской области пением собрала 2 миллиона для ВСУ

Она рассказала, что весной 2022 года, в начале полномасштабного вторжения россиян, в общественную организацию присоединилась Наталья Бражник с дочерью Анной-Марией, ранее проживавших в Щирце Львовской области.

В семье Натальи четверо детей и один из сыновей ушел защищать родную страну, поэтому Анна-Мария захотела собрать средства для ВСУ, чтобы помочь брату. Сначала девочка пела на улицах, а когда стало холодно, организация обратилась в церкви, чтобы дали разрешение Анне Марии петь в храмах.

С осени 2022 года незрячая девочка продолжает радовать своими песнями и игрой на бандуре прихожан в общинах Львовской области. Волонтеры ОО сшили юной певице костюмы для выступлений, а также военную форму, которую ребенок очень любит.

"За время нашего сотрудничества Анна-Мария насобирала для военных более двух миллионов гривен и не останавливается на этом, сбор продолжается. Сегодня они были у меня вместе с мамой, мы передаем прибор ночного видения, то для отчета делали фото с девочкой, а парни на фронте соответственно пришлют видео, которым Анна-Мария очень рада. Ведь фото увидеть не может, а так слышит слова благодарности, и это ей очень ободряет и мотивирует. Сейчас собираем вместе средства на дрон для ракетно-зенитных войск", - рассказала Оксана Скородинская.

Фото предоставлены Оксаной Скородинской и из ФБ Наталии Бражник

Она добавила, что их организация в основном помогает защитникам, мобилизованным или ушедшим добровольцами из их территориальной общины, а это более полтысячи защитников и защитниц, служащих в разных бригадах.

Анна-Мария часто участвует в сборе средств, когда к ней обращаются другие организации или волонтеры. В основном деньги направляют по запросам бригад на БПЛА, тепловизоры, рации, автомобили, одежду и медикаменты. За полтора года у девочки сотни благодарностей, дипломов, наград – самые ценные от военных, а есть еще от благотворительных фондов, организаций, органов местного самоуправления.