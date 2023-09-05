Спасенный на Каховской ГЭС котенок собрал три миллиона на дрон для ВСУ в прямом эфире (видео)
6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило значительную часть Херсонской области. Волонтеры изо всех сил помогали людям и животным. В частности, четвероногие отчаянно боролись за собственные жизни.
Тогда украинцев умилила история спасения рыжего котенка, который из последних сил когтями держался за стену, пока его спаситель забрал малыша. А уже сегодня он мстит оккупантам и собирает донаты на армию.
Что известно об истории спасенного рыжего котенка - читайте ниже в материале Styler.
Момент спасения
Когда улицы Херсона уже были затопленными, мужчина услышал тихое мяуканье. Подойдя ближе, он заметил маленького котенка, который коготками едва держался за стенку, чтобы не упасть в воду.
Он взял беднягу на руки и забрал с собой. Таким образом маленькое животное спасли.
Как котенок мстит оккупантам
Оказалось, что рыжий пушист попал в семью украинского блогера, который на своих стримах собирает средства на ВСУ.
Так, во время очередного прямого эфира, где также присутствовал котенок, удалось собрать три миллиона гривен на дрон для 3-й штурмовой бригады.
Позже военные передали блогеру кадры поражения приобретенным дроном российского танка Т-72. Его приблизительная стоимость составляет три миллиона долларов.
Известно, что сейчас кот живет в Хмельницком. По словам хозяина, он каждый день получает много вкусностей, его ласкают, и домашний любимец получает удовольствие от такой жизни.
@sr2ach_twitch
оригінальний звук - sr2ach_twitch
Кстати, раньше мы рассказывали, что после подрыва Каховской ГЭС в Черное море вернулись животные, считавшиеся вымершими.
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