"Это было целое дело": 68-летняя украинка разобрала авто и спрятала от оккупантов
В Харьковской области в некоторых селах нет света, газа, воды и связи из-за обстрелов россиян. Там местные пытаются сражаться с врагом. В частности, 68-летняя Клавдия из села Гоптовка всю оккупацию прятала от оккупантов свой автомобиль, чтобы отдать ВСУ.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Как женщина разобрала авто
Двухэтажный дом, в котором теперь дыра от танкового выстрела, Клавдия строила вместе с мужем. В середине июля в гостиную попал вражеский снаряд. Женщина в это время находилась в подвале, где живет уже полтора года.
Россияне уничтожили дом женщины (фото: скриншот)
С первого дня оккупации женщина разобрала автомобиль покойного мужа на детали, которые спрятала в разных местах, чтобы ничего не досталось врагу.
"Открутили колеса, поставили на кирпич. Затащили, закрыли, в общем разобрали и она там была", - рассказывает женщина.
Клавдия (фото: скриншот)
В частности, уже после освобождения села Клавдия обратилась к волонтерам, чтобы помогли ей собрать машину.
Волонтер Роман Мелашко рассказал, что женщина разобрала ее практически до винтика.
"Сняты мосты, сняты рессоры, мы ее пока отсюда эвакуировали - это целое дело было", - сказал он.
Автомобили собрали и перекрасили в зеленый цвет и теперь машина будет помогать на фронте.
Женщина разобрала авто и спрятала от россиян (фото: скриншот)
О чем мечтает женщина
Самая большая мечта Клавдии - победа и восстановление села. Пока она только смогла возродить огород - предварительный урожай "пропал" из-за обстрелов.
"Стреляли так, что не было возможности выйти на огород. Каждое дерево ранено - все груши избиты", - говорит женщина.
Также из-за огородов и животных в Гоптовке остаются более полусотни человек. Они живут без света, газа, воды и связи.
Глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что в село нет возможности направить людей.
Для связи людям дали "Старлинк", а воду берут из колодцев.
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