Незряча школярка зі Львівщини співами зібрала 2 мільйони для ЗСУ

Вона розповіла, що навесні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення росіян, до громадської організації долучилася Наталія Бражник з донькою Анною-Марією, які раніше проживали в Щирці на Львівщині.

В сім'ї Наталі четверо дітей і один з синів пішов захищати рідну країну, тому Анна-Марія захотіла зібрати кошти для ЗСУ, щоб допомогти братові. Спочатку дівчинка співала на вулицях, а коли стало холодно, організація звернулась до церков, щоб дали дозвіл Анні-Марії співати у храмах.

З осені 2022 року незряча дівчинка продовжує радувати своїми піснями та грою на бандурі парафіян у громадах Львівщини. Волонтери ГО пошили юній співачці костюми для виступів, а також військову форму, яку дитина дуже любить.

"За час нашої співпраці Анна-Марія назбирала для військових понад два мільйони гривень і не зупиняється на цьому, збір продовжується. Сьогодні вони були в мене разом із мамою, ми передаємо прилад нічного бачення, то для звіту робили фото з дівчинкою, а хлопці на фронті відповідно надішлють відео, яким Анна-Марія дуже рада. Бо ж фото побачити не може, а так чує слова подяки, і це їй дуже підбадьорює та мотивує. Зараз збираємо разом кошти на дрон для ракетно-зенітних військ", - розповіла Оксана Скородинська.

Фото надані Оксаною Скородинською та з ФБ Наталії Бражник

Вона додала, що їх організація в основному допомагає захисникам, які були мобілізовані або пішли добровольцями з їх територіальної громади, а це понад півтисячі захисників і захисниць, які служать в різних бригадах.

Анна-Марія часто бере участь у зборах коштів, коли до неї звертаються інші організації чи волонтери. В основному гроші скеровують, за запитами бригад, на БПЛА, тепловізори, рації, автомобілі, одяг та медикаменти. За півтора року в дівчинки сотні подяк, дипломів, нагород - найцінніші від військових, а є ще від благодійних фондів, організацій, органів місцевого самоврядування.