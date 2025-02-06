Несравненно вкусные котлеты из сайды: рецепт, который заставит полюбить блюда из рыбы

Рыбные котлеты - это простой и одновременно вкусный вариант блюда к обеду или ужину. Приготовленные из рыбы сайда котлеты нежные и сочные. По сытности эти рыбные котлеты не уступают мясным и прекрасно сочетаются с салатом или гарниром.

О том, как готовить рыбные котлеты в панировке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні рецепти від Надії".

Что нужно для рыбных котлет из сайды

Для того, чтобы приготовить нежные рыбные котлеты в хрустящей панировке, необходимы такие продукты:

филе рыбы сайда - 1 кг

батон - 4-5 ломтиков

молоко - 80-100 мл

сливочное масло - 30 г

яйцо - 1 шт.

сало - 100-150 г

лук - 1 шт.

чеснок - 3-4 зубчика

свежая петрушка - пучок

панировочные сухари - 100 г

приправа для рыбы - 1 ч. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

растительное масло - для жарки

Как готовить котлеты из сайды

Для того, чтобы приготовить рыбные котлеты из сайды, сначала в миске нужно замочить хлеб, залив его молоком. Оставьте хлеб на 4-5 минут, а тем временем почистьте и мелко нарежьте чеснок и лук.

Разогрейте на сковороде небольшое количество масла и обжарьте лук на умеренном огне. Когда лук будет иметь легкую золотистую корочку, добавьте чеснок, а через минуту - масло, соль и перец.

Жарьте лук до растапливания масла, перемешивая ингредиенты. Затем снимите сковороду с плиты и подождите, пока лук остынет.

Филе сайды нарежьте на небольшие куски - их необходимо перемолоть в мясорубке. Вместо сайды также можно использовать хек. Нарежьте на небольшие куски сало - его нужно также перемолоть в мясорубке, добавив к рыбному фаршу. Это улучшит вкус котлет.

Вместе с салом нужно перемолоть размоченный батон и обжаренный лук. В готовый фарш для рыбных котлет разбейте яйцо, добавьте приправу к рыбе, а также соль и перец по своему вкусу.



Как готовить рыбные котлеты из сайды (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Промойте, обсушите и измельчите ножом зелень. Всыпьте ее к рыбному фаршу и тщательно перемешайте ингредиенты. После этого фарш нужно поставить в холодильник на 30-40 минут. Впрочем, если нет времени, можно сразу сформировать рыбные котлетки.

Смочите водой руки и столовую ложку, которой будете набирать фарш. Слегка отбейте массу и сформируйте из нее котлетку, переложите ее в панировочные сухари и присыпьте с каждой стороны крошками.

После этого можно еще раз подровнять форму котлеты. Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите сформированные рыбные котлетки.



Как готовить рыбные котлеты с зеленью (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Жарить котлеты из рыбы нужно до золотистой корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Рыбные котлеты более нежные, чем мясные, поэтому переворачивать так и изделия следует осторожно, чтобы не разрушить их форму.